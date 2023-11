Além de Carolina Herrera: 5 mulheres que ensinam a ser um ícone de moda

Muitas mulheres ficaram presas no limitado mundo da elegância proporcionado por designers como Carolina Herrera. No entanto, há opiniões menos classe, mais abertas, mais modernas e menos conservadoras sobre o que é ser elegante, destacar e saber se expressar com a moda. Isso, através de ícones da moda mundial que ignoram todas as suas regra

Lyn Slater é uma professora universitária aposentada, blogueira de moda, modelo e influenciadora digital de 64 anos.

Instagram Lyn Slater

A professora se tornou um ícone de moda acidental em 2017, e de fato sua conta se chama Assim, Ícone Acidental.

Ela é a autora do livro "Como Ser Velho" e brinca com proporções, texturas e cores sem restrições de idade, portanto, aquilo de "como se vestir aos 40 anos sem parecer vulgar" não se aplica ao seu caso.

Seu estilo é tão poderoso que foi retratado em fotos do famoso criador de conteúdo de estilo, Ari Seth Cohen, entre outras publicações.

Jogue com branco, preto, cores. Não siga as regras de Carolina Herrera sobre como usar camisas, tênis ou saias, independentemente da sua idade. Não tenha medo de estampas e peças chamativas.

Iris Apfel

Instagram Iris Apfel

A decoradora é um ícone lendário da moda com mais de 100 anos, várias colaborações, seu próprio documentário e é caracterizada pela profusão de seus acessórios.

Ele nunca se interessou em seguir as regras de Carolina Herrera, pois o seu estilo é único: é ele quem convida a usar cores, acessórios e peças fora do comum para se divertir com a moda.

Sua última grande colaboração foi com a H&M, onde ela mostrou seu amor pelas cores, diversão e formas. Ela também não segue as regras de Carolina Herrera para se vestir de acordo com uma determinada idade: ela as cria.

Ele até tem sua própria boneca Barbie.

Caroline de Maigret é uma modelo, atriz, autora, empresária e embaixadora da marca de moda francesa Chanel.

Instagram Caroline de Maigret (Instagram/ Caroline de Maigret)

É o oposto de Iris, mas vem de uma tradição que só se encontra na sua cidade, Paris: um estilo simples, até mesmo edgy, roqueiro, que a faz parecer tão natural com um par de jeans e um casaco quente, como com um casaco de couro ou um conjunto Chanel.

A ex-modelo, mãe de um filho e musa da Chanel e Lancôme, entre outras marcas, é herdeira do estilo de mulheres como Inés de la Fressange, musa de Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent.

Uma onde claro, o seu fenótipo conta, mas onde não há looks tão produzidos, onde o maquilhagem discreta destaca e também não há a perfeição que exige Carolina Herrera. Simplesmente, é combinar o rock and roll e o urbano com peças-chave.

Caroline tem um livro chamado "Como ser Parisiense".

Gloria Saldarriaga

A ex-modelo colombiana combina de forma orgânica roupas de estilistas locais, internacionais e também peças artesanais de seus muitos viagens pelo mundo.

Não segue as regras da Carolina Herrera sobre como usar vestidos ou sapatos: você pode usar vestidos com botas texanas, ou um corset combinado com outra peça. Até mesmo misturar tênis, em seus mais de 40 anos, com estampas e jeans.

Isso a tornou um ícone da moda latino-americana.

Anna Dello Russo é uma estilista italiana, editora de moda e colunista de moda. Ela é conhecida por seu estilo único e extravagante.

A mítica editora da Vogue ignora todas as regras impostas por Carolina Herrera: ela é a rainha do mais é mais.

Mais cor, mais silhuetas, mais sensualidade. Sempre com combinações improváveis, sempre com as últimas marcas, sempre mostrando que na moda há infinidade de estilos e não há por que se limitar.