A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Mago

Coisas importantes são encontradas em sua vida agora, como o êxito e o amor verdadeiro, mas existe um detalhe: quem ainda permanece em ilusões e manipulando por mentiras não conseguirá ver as oportunidades. Saia da energia de dispersão e fracasso olhando para o que vale a pena de verdade.

Capricórnio – Carta da Torre

Muita coisa caiu por terra e parece que a instabilidade mexe com a sua cabeça. É hora de deixar o pessimismo e a ansiedade para confiar mais na capacidade de recomeçar, dar o seu melhor e se reconstruir após as perdas. Veja as oportunidades e não deixe passar!

Aquário – Carta da Força

Momento de se tratar melhor e cuidar mais da própria saúde física, mental e emocional. Não perda suas energias e encontre o caminho para voltar a confiar em si mesmo. Nem todo sacrifício e abandono o convém, a vida é também luta e responsabilidade com os próprios sonhos. Não se deixe levar, pois pode terminar onde nunca quis estar.

Peixes – Carta do Carro

Hora de não ficar mais parado e saber se prevenir diante das dificuldades. Os problemas podem ser apenas temporais, mas é preciso ter coragem de enfrentar e buscar soluções para que eles não tomem grandes proporções. Atenção extra com assuntos materiais e financeiros, principalmente atrasos e gastos inesperados.

