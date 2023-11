A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta da Lua

Cuidado com as ilusões e os ciúmes sem fundamento. Tudo isso pode atrapalhar sua vida amorosa e interromper algo que era importante. Lembre-se de trabalhar a segurança e encontrar maneiras de acalmar ansiedades e paranoias que não fazem nada bem.

Virgem – Carta do Ermitão

Não tema mais as mudanças que podem ser anunciadas, especialmente quando se trata da vida amorosa e relacionamento. A chance de bloquear uma transformação positiva por medo e egoísmo é grande, por isso abra mais a sua mente e coração para a roda do mundo que gira e não para.

Libra – Carta da Justiça

Lembre-se que ser aquele que não perdoa e nunca é flexível pode ser muito mais difícil do que o contrário. Compreender e liberar o coração das mágoas é a melhor saída no momento. Um conflito antigo e mal resolvido pode voltar a dar dores de cabeça.

Escorpião – Carta do Enforcado

Cuidado para não se bloquear pela decepção ou projeções sobre a vida de outras pessoas. É o omento de lutar por seus projetos, sejam eles metas de vida ou de assuntos mais sentimentais, deixando de vibrar na decepção que o coloca sempre mãos atadas. Previna-se apenas de gastos inesperados e perda de dinheiro.

