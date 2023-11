A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Morte

Não se afunde em luto se algo não sair como o esperado ou chegar ao fim. É o momento encontrar razões e caminhos para recomeçar, acessando oportunidades que até então não podiam ser vistas.

Touro – Carta do Juízo Final

Retome a energia de lutar pelas oportunidades e por aquilo que é merecido em sua vida. Saia da energia de pessimismo que esfrega em sua cara o que foi perdido e lembre-se das coisas boas que você já fez; a recompensa por elas virá.

Gêmeos – Carta do Imperador

Não seja tão teimoso e comece a confiar mais em sua intuição e nos conselhos de alguém que quer o seu bem. Existe uma forte proteção em seu caminho, mas ela não dará conta se você insistir em atitudes ou decisões que podem o destruir. Uma mulher próxima pode ter palavras valiosas para dizer a você.

Câncer – Carta do Diabo

Momento de não se deixar cair em comportamentos autodestrutivos, principalmente aqueles que podem colocar sua vida pessoal, profissional e amorosa em risco. Lembre-se que nem tudo dura para sempre e não é hora de sofrer por aquilo que é momentâneo. Cuide mais da própria segurança e vitalidade para se sentir bem e dar a volta por cima.

Confira mais:

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Horóscopo: a cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de novembro de 2023