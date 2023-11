Você tem paixonite, mas ele gosta da sua amiga? Estas são as coisas que você pode fazer

Apaixonar-se por alguém não é apenas natural, mas também muito agradável. No entanto, toda a alegria depois de uma paixão pode desaparecer que descobrir que o seu crush não gosta de você, mas sim da sua amiga.

No meio desta situação difícil, é mais provável que você se encontre num beco sem saída, sem saber o que fazer. Você não sabe se deve contar para sua melhor amiga por medo de que ela saia com ele e a confusão domina você.

Felizmente, alguns especialistas em relacionamentos têm algumas dicas que podem ajudá-la a lidar com esse cenário complexo da melhor maneira e pelo bem do seu coração e amizade.

O que fazer

Trina Leckie, apresentadora do podcast Breakup BOOST, assegurou a Elite Daily que estar nesta situação amorosa “nunca é uma situação fácil de encarar porque pode machucar os sentimentos”.

"Na vida, você não vai agradar a todos. Se você não agradar à pessoa que você gosta, simplesmente não é para ela, e você terá que aceitar isso, independentemente de quem sente algo por ela", acrescentou.

Leckie sugere que, em vez de se preocupar demais com essa reviravolta inesperada, "é melhor que você dedique seu tempo e energia em conhecer alguém que goste de você também".

No entanto, como os sentimentos não são superados da noite para o dia, a especialista convida a lembrar que o fato de o seu crush estar apaixonado pela sua amiga não significa nada.

“Não significa necessariamente que os sentimentos da sua amiga serão recíprocos ou que algo vai acontecer entre os dois”, enfatizou.

“Além disso, se a sua amiga souber que você está apaixonada por essa pessoa, talvez ela nem considere explorar nada com ela, como uma forma de colocar a amizade em primeiro lugar e manter-se leal”, explicou.

Embora nos machuque, se a pessoa de quem gostamos não gosta de nós, não nos resta senão aceitar. (Pexels)

Por outro lado, em entrevista ao Elite Daily, a psicóloga Marisa Franco aconselha a tomar tempo para se permitir sentir e reconhecer os sentimentos que está experimentando durante este episódio.

“Sejam ciúmes, inveja ou rejeição, tudo isso é normal e universal e é a que te torna uma humana”, disse ela. “Não tente lutar contra seus sentimentos porque você acha que precisa ser uma boa amiga imediatamente”.

“É perfeitamente normal passar por um período de luto e dedicar tempo a si mesma. Não sinta pressão para se sentir bem automaticamente”, reforçou a especialista em relações amistosas.

Dado o quão difícil é de lidar, exigirá muita reflexão antes de tomar qualquer decisão e mútua compreensão com a sua amiga para resolver isto da melhor forma para todos.

A mutualidade reside em considerar tanto as necessidades próprias quanto as de outra pessoa ao mesmo tempo para descobrir quais são mais intensas em um determinado momento.

"Você tem que colocar as cartas na mesa e perguntar à sua amiga como ela se sente em relação à situação e, em seguida, contar-lhe como isso afetaria você", destacou Franco.

Os psicólogos aconselham reservar um tempo para sentir tudo o que você está vivenciando, caso sua paixão goste de seu amigo. (Pexels)

A doutora insta a que sejam muito sinceros consigo mesmo e com a sua amiga sobre as consequências que podem ocorrer na sua amizade se sair ou não com o seu crush para que possa tomar uma decisão com conhecimento.

"Se é algo que você sente que não pode superar e vai ser o elefante na sala, você pode compartilhar isso", acrescentou. "Se é algo que você pode superar e apoiar, também pode dizer isso".

No entanto, você deve evitar fingir que apoia que eles se gostem quando na verdade você está triste. “Isso é ainda pior porque então sua amiga continua em frente baseando-se nesta informação falsa”, explicou.

“E ela se depara com todas essas consequências que ela não sabia que teria de enfrentar porque você disse que a apoiaria”, alertou. Claro que tudo se complica se sua amiga também tiver sentimentos por seu crush.

Antes disso, Leckie opinou: “se a sua amiga realmente gosta desta pessoa e tem a oportunidade de ser feliz, você seria aplaudida se tomasse o caminho certo e a apoiasse”.

“Acho que é importante colocar-se no lugar da sua amiga ao avaliar a situação”, disse ela. Mas é importante que você seja honesta e não finga apoio se, na verdade, não sentir vontade de oferecê-lo.

Não é fácil enfrentar a rejeição de um amante, principalmente porque ele está apaixonado por seu amigo. (Pexels)

“A transparência é o mais importante para ser um bom amigo”, afirma Franco. “Não há uma resposta certa; ser um bom amigo (nesta situação) trata-se de ser honesto e transparente sobre onde está, comunicar isso, honrar os seus sentimentos, honrar os da outra pessoa e participar da reciprocidade”.

Nunca se deve fazer é controlar a sua amiga, “proibindo” que saia com a pessoa que você gosta. “No final do dia, as pessoas vão tomar suas próprias decisões ...”, destacou a especialista.

“É bom ser transparente, mas também abdicar do controle, pois, no final das contas, não depende de você e há muitos sentimentos diferentes em jogo”, concluiu.