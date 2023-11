Você está alimentando demais o seu gato? Cuidado, isso pode ser perigoso

Nos últimos anos, a alimentação das mascotas tem sido objeto de análise, pois há donos que acreditam que alimentar os animais mais é dar-lhes mais amor. No entanto, a sobrealimentação, com o tempo, traz sérios problemas para a saúde do animal.

Acontece com os cães, mas muito mais com os gatos aos quais se tem a concepção de que quanto mais comida, mais mimados e amados são.

Um novo estudo sobre a superalimentação de gatos mostrou resultados preocupantes para a saúde dos felinos, onde foi demonstrado que recompensar os gatos em excesso com comida leva a um deterioro na absorção de nutrientes. Além disso, a microbiota intestinal dos felinos é alterada.

Como foi feito o estudo

O estudo foi realizado com um total de 11 gatas adultas esterilizadas e em duas fases. Na primeira, todas elas tomaram uma dose de comida calculada para suas necessidades, de forma fixa e durante duas semanas.

Em seguida, durante 18 semanas, foi-lhes dado exatamente o mesmo alimento, mas foi colocado à disposição delas para que comam tudo o que desejassem.

Paralelamente, foram sendo tomadas medições e observações de dados como sua atividade física, a gordura corporal ou a composição de seus fezes.

Havia alguns gatos mais gulosos do que outros. Mas, de modo geral, quando lhes é dado a escolha, o lógico é que ultrapassem as doses recomendadas, relatou o portal Hipertextual.

Como era esperado, aqueles que mais o fizeram começaram a engordar, com mudanças significativas no seu peso e na quantidade e distribuição de gordura corporal. Curiosamente, e contra o que se esperava, não houve mudanças na sua atividade física.

Mas, mesmo mantendo-se ativas, experimentaram os perigos da superalimentação dos gatos.

Resultados, menos nutritivos

Os resultados foram notados ao analisar as suas fezes, pois não apenas defecavam mais. Os excrementos também tinham um pH mais ácido.

Isso indicou que a comida estava passando muito rapidamente pelo seu intestino, de modo que eles não estavam absorvendo os nutrientes corretamente em comparação com os animais que comeram menos.

Obviamente, esta situação traz problemas para a microbiota intestinal, essencial para qualquer ser vivo que a possua, não só para os humanos.

A microbiota alterada é um distúrbio no qual a composição da microbiota normalmente presente no intestino é alterada. Isso pode levar a uma série de problemas de saúde, desde desequilíbrios metabólicos até problemas digestivos.

Trata-se das colônias de microrganismos que vivem nos intestinos, onde desempenham principalmente duas funções. Por um lado, ajudam na digestão dos alimentos. Elas se beneficiam, pois aproveitam para realizar suas funções metabólicas.

Por outro lado, eles servem como uma barreira de defesa, combatendo outros micro-organismos, geralmente patogênicos, que tentam colonizar o intestino.

É essencial que as populações de microorganismos que vivem nos intestinos sejam variadas e, sobretudo, com uma maior proporção de bactérias não patogênicas.

Após o sobrealimento dos gatos, foi observado que essas populações se alteram. Ainda não foi investigado em profundidade, mas pode ser que a variedade e proporção de bactérias não patogênicas diminuam, podendo causar problemas digestivos à nossas mascotes.

Devemos lembrar que o gato doméstico é isso. Um gato que deve comer em casa. Não é recomendável que saia para a rua, nem que coma alimentos crus, nem muito menos que ingira toda a comida que deseje.