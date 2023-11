Rihanna estreia visual loiro e mostra como rejuvenescer morenas com 35 anos ou mais

Se alguém demonstrou ser camaleônico ao longo de sua vida, essa é Rihanna, que constantemente muda de visual e agora é loira.

Há três meses, ela teve sua segunda filha, passando por um pós-parto onde se atreveu a brincar com seus looks, como já nos acostumou, mas agora ela fez o mesmo com seu penteado e deixou muitos surpresos em sua recente aparição pública.

Rihanna e seu novo visual loiro do qual todos estão falando

A intérprete de Love on the brain foi flagrada durante uma saída noturna com seus amigos em Los Angeles , para a qual usou um casaco bege da Celine e jeans escuros. Além disso, seus adesivos de unhas neón verdes deram o toque arrojado.

Mas notável da Rihana foi o seu novo visual loiro, que além de a tornar sedutora, também ajuda a diminuir alguns anos de cima.

Ela escolheu um loiro mel que clareou o seu rosto e atraiu muito mais luz, dando-lhe um aspecto fresco e elegante. Outra coisa que potenciou o efeito foi o comprimento, alisado e em tamanho XL, que tende a alongar o rosto.

De acordo com a Glamour, é uma cor muito recomendada para as morenas que procuram uma mudança radical, mas que ainda assim se veja orgânica e natural com o tom de pele. Você pode pedir uma mistura de mel e caramelo com toques dourados.

Além de dar brilho ao seu rosto, suaviza os traços mais duros e dá uma expressão muito doce ao seu olhar. Se você quiser um bom tom de cabelo para morenas que possa combinar facilmente, este pode ser o seu melhor aliado, pois além disso é de baixa manutenção e não requer tanta descoloração.

Os tons caramelo com reflexos dourados fazem um bom combinado sobre peles morenas e latinas, potenciando o nosso bronzeamento ao máximo.