Puma lança uma edição exclusiva do MB.01: Golden Child

A PUMA recentemente lançou uma edição especial do modelo MB.01 Golden Child, uma adição exclusiva à coleção Rare Reserve de LaMelo Ball, a estrela da NBA.

De acordo com o Sneaker Bar Detroit, este modelo de edição limitada apresenta um toque de luxuoso dourado ao distinto tênis inicial de LaMelo Ball.

Seu acabamento metálico confere um estilo único, enquanto a tecnologia NITROFOAM™ da PUMA fornece conforto e resposta de primeira classe sem adicionar peso a mais.

A sola conta com um composto de sola antiderrapante de cobertura total, melhorando a durabilidade e tração. A parte superior é feita com uma malha respirável, proporcionando uma sensação de suporte e leveza.

Detalhes exclusivos da marca, como as asas e o lema “1 de 1″, adornam a silhueta, enquanto as chamas do foguete no pescoço homenageiam o tatuagem da nave espacial de Melo.

Disponibilidade da PUMA MB.01 Golden Child

O PUMA MB.01 Golden Child estará disponíveis a partir de 24 de novembro de 2023, com um preço de US$ 140 em lojas PUMA selecionadas, online e no PUMA.com.