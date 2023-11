Perfumes frutados para mulheres entre 30 e 60 anos que sejam elegantes e modernas

Se você gosta de aromas doces e femininos ao mesmo tempo, os perfumes frutados para mulheres entre 30 e 60 anos vão te encantar porque não são muito enjoativos, mas são refrescantes.

Seja para usar nos dias quentes, apenas no verão ou em eventos ao ar livre, são fragrâncias que nos enchem de confiança e além disso são leves para tudo o que temos na nossa agenda.

Perfumes frutados para mulheres entre 30 e 60 anos

Apenas Ela da Loewe

Aqueles que já experimentaram, garantem que é uma fragrância quente e harmoniosa. Sua composição inclui notas exóticas como peônia rosa, praliné, algodão doce, baunilha, âmbar, sândalo, maracujá e fruta da paixão. É um perfume muito duradouro que lhe acompanhará por longas horas.

Água de Gioia de Giorgio Armani

Se procura algo mais relaxado e até unissex, temos esta criação com notas de hortelã, limão Primofiore, groselha negra, pêra suculenta, frutas exóticas, jasmim de água, violeta, madeiras ambrarinas e açúcar marrom. Vai te dar a dose de energia que precisa.

Euphoria de Calvin Klein

Entre os perfumes frutados para mulheres entre 30 e 60 anos, destaca-se este aroma da Calvin Klein que se mistura com âmbar e violeta. É feito com uma base de romã, framboesa, maracujá, pêssego, caqui e notas verdes.

Além disso, seus notas de coração são orquídea, flor de lótus e champaca, com um toque de acaju, âmbar, almíscar, violeta, patchouli e baunilha.

Azul Claro de Dolce & Gabbana

Entre as alternativas para uso diário, temos este aroma cítrico no qual predomina o limão, maçã, jasmim, bambu e rosa branca com um fundo de cedro, âmbar e almiscar.

Jeans Vermelhos da Versace

Por fim, temos esta criação muito doce. Com notas frutais, como cabaço, freesia, pêssego e groselhas negras, sândalo, almíscar e baunilha. Ela lhe conquistará.