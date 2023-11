Os 5 melhores designs de unhas para o Natal de 2023

Ainda não é dezembro, mas isso não impede de compartilharmos ideias de unhas para o Natal de 2023. Por isso, não deixe de se inspirar conosco para exibir unhas criativas.

Pode ser difícil de acreditar, mas 2024 está chegando. Embora ainda falte um mês para montar a árvore, saímos na frente e listamos as melhores tendências para que você tenha um visual impecável nas festas. Confira!

As melhores ideias de unhas para o Natal de 2023

Com brilhos e fogos de artifício

Instagram @thenailologist

O Natal, mais do que ser a desculpa perfeita para nos encontrarmos com os nossos melhores amigos em jantares e trocar presentes, é uma celebração que remonta a milhões de anos e com um profundo significado espiritual.

Portanto, para continuar com as tradições mexicanas da época, nada melhor do que uma manicure que inclui muitos brilhos e fogos de artifício.

Pregos com esferas? Sim!

Unhas natalinas/ Reprodução

O Natal é símbolo de presentes, alegria e também de muita decoração! Por isso, criar uma manicure inspirada em um elemento tão icônico como as esferas, é imprescindível.

Combine vários estilos, pedras e até quartzo, lembre-se que mais é melhor!

Unhas natalinas

Instagram @thenailologist

Mas se falamos de elementos que representam o Natal, não podemos deixar de mencionar as flores e os bastões de doces da véspera de Natal.

LEIA TAMBÉM: Dicas de Carolina Herrera para unhas mais elegantes

Com laços

Instagram @thenailologist

Se você adora cristais, pedras e todos os detalhes bling, é a sua hora de pegar toda a inspiração! Recrie as embalagens e os laços que você adicionará aos seus presentes.

Inspiradas no balécore

Instagram @thenailologist

Sem dúvida, uma das melhores apostas para este Natal é o design ultra feminino que nos conquistou com a chegada do ballercore ao street style; tendência totalmente inspirada nos detalhes e nas bailarinas.

Adicione florais com véspera de Natal em branco para entrar no clima de Natal, e faça isso do jeito mais feminino.

E então, qual é a sua favorita?

Fonte: Glamour MX

LEIA TAMBÉM: Designs de unhas naturais e bonitas que esbanjam elegância e minimalismo para 2023