O que os que querem prosperidade na primeira quinzena de novembro devem evitar

Não ter um orçamento claro pode levar ao gasto descontrolado. Estabeleça metas financeiras e siga um orçamento para controlar os seus gastos. Sem ter uma clara ideia do dinheiro que entra e sai, você não pode fazer um planejamento e também sair das suas dívidas.

Aries (21 de março - 19 de abril)

O signo de Aries é o primeiro do zodíaco e é regido pelo planeta Marte. Representa o princípio de todas as coisas, a força de vontade e a energia para a ação. É um signo de fogo, cheio de energia, força de vontade e coragem.

Touro (20 de abril - 20 de maio)

Comprar só porque está em promoção e não porque você não precisa é um erro enorme que no final do mês se reflete nas suas contas, pois você tem uma grande quantidade de coisas que não eram necessárias naquele momento.

Gêmeos (21 de maio - 20 de junho)

Não destinar nem mesmo 5% da sua renda para poupança está entre os hábitos que você deve evitar, pois, embora seja verdade que a vida está cada vez mais cara, com uma boa organização financeira, você poderá guardar um pouco a cada vez para alcançar a meta que deseja.

Câncer (21 de Junho - 22 de Julho)

Adquirir sem cotar ou procurar outros orçamentos. Às vezes a pressa te vence e você perde dinheiro, porque o mesmo objeto ou serviço sai mais barato e com a mesma qualidade em outro lugar. Então, é preciso procurar outras opções antes de pagar.

Leão (23 de julho - 22 de agosto)

Não faça uma análise custo-benefício. Ir pelo mais barato nem sempre é a melhor solução para os seus problemas, pois às vezes pode complicá-lo e, claro, esvaziar sua conta bancária. Há circunstâncias que exigem uma análise entre o alto valor e o tempo que durará.

Virgem (23 de agosto - 22 de setembro)

Perder-se nos gastos ‘formiga’ é a “morte” da economia doméstica. O melhor é comprar o máximo possível no mercado para economizar, pois adquirir produtos nos mercadinhos da vizinhança costuma ser bem mais caro do que nas feiras.

Libra (23 de setembro - 22 de outubro)

Ignorar cupons e descontos disponíveis pode ser um ponto contra você. Você deve ficar atenta a essas ofertas relâmpago para poupar alguns reais que pode usar em outras necessidades. As promoções chegam para facilitar a aquisição de certos itens.

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

Usar a cartão de crédito indiscriminadamente é como segurar um facão na garganta, pois o que você adquire, dependendo do prazo de pagamento, pode sair até três vezes mais caro. Use-o somente quando realmente for necessário ou quando o que você adquirir gerar seu próprio pagamento.

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)

Não ter um plano para lidar com as dívidas faz com que elas se estendam no tempo e, é claro, acabem sendo quase impagáveis ​​porque todo o dinheiro vai para os juros. Procure uma forma rápida de pagar todas elas no menor tempo possível.

Capricórnio (22 de Dezembro - 19 de Janeiro)

Não ter um plano de poupança de serviços. Quando você não tem controle sobre o uso de eletricidade, água ou gás, as contas sairão com um montante que não terá compaixão com seu bolso. Qualquer forma de economia sempre é bem-vinda para sua vida financeira.

Aquário (20 de janeiro - 18 de fevereiro)

Não verificar os detalhes de tudo o que você paga é algo que você deve eliminar de seus maus costumes, pois muitas vezes você certamente já pagou por algo que não consumiu ou cancelou mais do que consome. Então você deve colocar a lupa neste aspecto.

Peixes (19 de fevereiro - 20 de março)

Ter muito dinheiro em espécie faz com que ele desapareça como mágica em um piscar de olhos. Então, tente ter a quantia necessária para cobrir pequenas despesas. Essas moedas de baixo valor que você tem, coloque-as em uma poupança, é uma maneira de economizar.