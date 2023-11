O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Solidão

Momento de sentir a ilusão de estar sozinho. Não se assuste e aproveite esse tempo para cuidar mais da própria saúde mental, emocional e física. Lembre-se que a verdade é que existe um grande mundo conectado a você, visível e invisível, por isso se desenvolva sabiamente e olhe para dentro.

Capricórnio – Carta do Sonho

Hora de deixar as expectativas irreais e a posição de espectador da própria vida. É hora de alcançar coisas novas e sair do marasmo de apenas esperar e sonhar com o que você deseja realizar.

Aquário – Carta da Luta

Pare de lutar com tudo em sua vida e viver de alianças controversas, movidas pela falsidade ou troca de vantagens. É hora de se aliar a sabedoria dos mais velhos e começar a sair da superficialidade que tem o feito viver com medo.

Peixes – Carta da Voz interior

Momento de ouvir a voz interior e encontrar novas visões em sua vida, principalmente em sua consciência e sentimentos. Saia das máscaras e comece a se movimentar para sair de estagnações e criar suas verdadeiras asas.

