“Não use só preto” e mais 6 truques de Carolina Herrera para ficar linda em qualquer idade

Carolina Herrera, renomada designer e empresária latina, conquistou fama mundial não apenas por suas criações elegantes, mas por sua abordagem única à moda. Reconhecida como uma das mulheres mais elegantes do mundo, Herrera compartilha valiosas lições de estilo que transcendem a questão financeira.

Elegância sem Limites Financeiros

A designer enfatiza que a elegância não está vinculada à riqueza. Em suas palavras, “a elegância e o estilo não têm nada a ver com o dinheiro.” Ela encoraja a escolher peças acessíveis, destacando que o estilo reflete a personalidade, não o saldo bancário.

Cabelo: Encontre o Corte Adequado

Recomendando cortes que realcem as características faciais de acordo com a forma do rosto, Herrera destaca a importância de escolher um estilo que se alinhe à idade. Para ela, muitas mulheres se beneficiam de cortes mais curtos à medida que envelhecem.

Maquiagem Subitamente Atraente

Carolina Herra/ Getty Images

A estilista desafia as normas ao preferir tons naturais nos lábios, evitando cores chamativas. Herrera acredita que a simplicidade da maquiagem realça a beleza, destacando seu amor pelo lápis labial.

Básicos Atemporais no Guarda-Roupa

Essenciais como a clássica camisa branca são fundamentais para Herrera. Ela destaca que peças básicas, como jeans e vestido preto, permitem criar looks versáteis e atemporais, revelando seu segredo para uma imagem agradável.

Fuja do Preto em Excesso

Freepik

A designer adverte sobre o uso excessivo do preto, especialmente durante o dia, pois pode dar uma impressão de cansaço. Recomenda a exploração de outras cores para manter a sofisticação.

Para Herrera, a elegância transcende a roupa, abrangendo comportamento, fala e leituras. Ela destaca a importância de cultivar atitudes refinadas para refletir uma imagem elegante.

Ela enfatiza a necessidade de evitar excessos na exposição da pele, alegando que a sofisticação está na sutileza. Recomenda evitar decotes profundos e saias muito curtas para manter um toque de mistério.

Detalhes Cruciais: Sobrancelhas e Postura

A designer destaca a importância das sobrancelhas bem cuidadas e de uma postura impecável. Ambos desempenham papéis cruciais na apresentação pessoal, transmitindo confiança e elegância.

Carolina Herrera enfatiza a importância de ouvir a intuição ao escolher roupas, argumentando que cada pessoa sabe o que lhe favorece. Ela destaca que o estilo vai além das roupas, refletindo a autenticidade.

Idade e Estilo: Uma Combinação Harmoniosa

Finalmente, Herrera adverte contra vestir-se fora da faixa etária, afirmando que nada envelhece mais do que tentar parecer mais jovem. Destaca a importância de escolher roupas que expressem maturidade e amor pelo próprio corpo.

Ela, que é ícone da moda, compartilha princípios atemporais que transcendem tendências, guiando mulheres a uma elegância duradoura em qualquer idade.

LEIA TAMBÉM:

Carolina Herrera: 10 dicas para parecer elegante e sofisticada