Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Samahel

Seu coração deve ser alimentado com amor, humildade e generosidade. Não permita que ressentimentos te invadam porque você está se prejudicando muito e precisa ter foco para caminhar em direção à prosperidade. Guie-se com sua luz divina.

Touro - Arcanjo Órion

Você deve ser mais compassivo e compreensivo com aqueles que estão ao seu lado porque eles são os seres que te amam e estarão sempre com você. Com apoio e amor nada se torna impossível, então caminhe rumo ao sucesso. Peça ao anjo Órion que encha seu coração de amor e generosidade para dar e receber.

Gêmeos - Arcanjo Natanael

Não deixe que os contratempos da vida o mergulhem na depressão. Você tem que se levantar e continuar seu caminho para desfrutar da prosperidade e da abundância de amor. A luz estará ao seu lado no caminho que você deve percorrer.

Câncer - Arcanjo Miguel

Você se sente emocionalmente forte e isso faz com que você tenha uma atitude positiva diante das adversidades. Foque que o sucesso está bem perto de você. Continue apesar das adversidades porque o anjo Miguel estará ao seu lado em todos os momentos.

Leão - Arcanjo Rafael

Procure curar a partir do coração para que seu corpo e mente estejam em harmonia. Deixe o passado de lado e tenha uma atitude positiva para o futuro. Rafael é o anjo que estará lá para protegê-lo e abençoar cada decisão que você tomar para seguir em frente.

Virgem - Arcanjo Fanuel

Não tenha medo do arrependimento, se você cometeu um erro poderá corrigi-lo e seguir o caminho que o levará à paz de espírito e à tranquilidade. Sua pureza lhe dá o dom da sabedoria para seguir em frente.

Libra - Arcanjo Caphael

A grandeza do coração é medida pelo amor, humildade e compaixão. Não permita que nada acabe com essas três premissas da sua vida e caminhe em paz para a abundância. Se ilumine para seguir em frente.

Escorpião - Arcanjo Amiel

Você tem que suavizar seu caráter e aceitar que há mudanças que lhe proporcionam aprendizado. Não permita que o ódio e o ressentimento preencham seu coração.

Sagitário – Arcanjo Réquiel

Não permita que alguém destrua a paz e a harmonia da sua vida por meio de abusos e maus-tratos. Aprecie que a vida é uma só e você merece o melhor. Tenha força extra necessária para seguir em frente.

Capricórnio - Arcanjo Ofaniel

As mudanças são necessárias para aprender e compreender que você precisa se renovar como ser humano e que seu coração precisa se curar. O anjo o ajudará em todos os momentos.

Aquário - Arcanjo Jariel

Você quer alcançar o sucesso, mas se sente desorientado. Refletir e buscar o amor em seu coração o ajudará a avançar no caminho do sucesso. Jariel é o anjo da sabedoria, peça a ele com muita fé para te ajudar.

Peixes - Arcanjo Yejoel

O medo paralisa você porque você não sabe como resolver ou agir em circunstâncias difíceis. Pare por um momento para refletir e seguir em frente. Siga o caminho certo.

