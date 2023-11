Feng Shui: onde você deve colocar a cama no quarto para dormir bem e atrair boas energias

Feng shui na sua casa Feng Shui: onde você deve colocar a cama no seu quarto para dormir bem e atrair as boas energias

Feng Shui, uma antiga prática chinesa que destaca o equilíbrio, a paz e a prosperidade através de uma relação harmoniosa entre as pessoas e o seu ambiente, tem sido usada ao longo dos séculos nos designs de interiores e espaços.

Feng Shui: a localização da cama é importante para dormir melhor à noite

Embora decorar o quarto de acordo com o Feng Shui possa envolver o uso de diferentes cores relaxantes, evitar espelhos, plantas secas, animais empalhados, escolher um bom tapete, a verdade é que um dos elementos mais cruciais na prática chinesa é como os móveis são organizados, especialmente a localização da cama. Nesse sentido, existem algumas dicas sobre a posição da cama que, de acordo com o Feng Shui, são ideais para obter melhor energia.

Sempre se deve ver a porta: é importante poder ver a saída da cama, de acordo com os princípios do Feng Shui para o quarto. No entanto, é necessário evitar que os pés fiquem alinhados com a porta para não cair na posição "fúnebre". Organize a cama de modo que haja uma parede atrás e uma vista diagonal para a entrada.

A cama não pode ir para um canto: é necessário manter, pelo menos, 3 dos 4 lados da cama livres para ter um bom fluxo de energia, ou seja, evitar cantos apertados e esquinas.

As regras do Feng Shui para obter um quarto cheio de equilíbrio

Sempre é preciso dormir longe do banheiro: uma das coisas mais importantes do Feng Shui para organizar o quarto da maneira correta, é ter a cama longe da porta do banheiro. A cabeça e o banheiro não podem compartilhar a parede.

Não é recomendado colocar a cama embaixo de uma parede: ter a cama embaixo de uma janela pode sugerir uma vulnerabilidade, pois o vidro não é um material tão sólido quanto uma parede. As flutuações luminosas e a temperatura perto de uma janela podem perturbar uma noite de sono.