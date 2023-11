Feng Shui: 8 objetos que atraem a má sorte e enchem sua casa de energia negativa

Sua tradução literal é “vento e água”, Feng Shui é uma filosofia milenar chinesa que consiste em encontrar o equilíbrio entre a harmonia e as energias positivas, através da distribuição e orientação dos espaços em que a vida cotidiana é desenvolvida, ou seja, é uma técnica de decoração muito popular na atualidade.

Feng Shui: objetos que podem puxar a energia negativa para dentro de casa

É uma técnica que é normalmente usada para acumular energia positiva, promover a saúde, boas relações familiares, atrair dinheiro, inspiração e bem-estar para a casa. É que o Feng Shui não apenas sugere que as ações e pensamentos influenciam as pessoas, mas também tudo o que elas fazem com o espaço ao seu redor e os objetos que nele se encontram.

Portanto, o Feng Shui recomenda ser muito cuidadoso com os objetos que estão presentes em casa, pois alguns deles têm o poder de captar com mais facilidade as energias negativas.

Relógio parado: de acordo com o Feng Shui, os relógios parados absorvem a energia da casa e criam um ambiente pesado e cheio de energias negativas no lugar onde estão.

Feng Shui: crença milenar de equilíbrio e boas energias

Planta com espinhos: no Feng Shui, plantas com espinhos, como os cactos, atraem má sorte, energias negativas e problemas financeiros.

Flores secas: Quanto às flores secas, o Feng Shui obstaculiza o fluxo de energia e afeta o equilíbrio energético da casa devido à falta de vida.

Móveis com cantos: móveis e elementos decorativos com acabamentos pontiagudos ou com cantos muito pronunciados afetam, de acordo com o Feng Shui, os centros de energia nos espaços que se encontram.

Roupas antigas: ter roupas velhas, acumuladas e não usadas também contribui para atrair energias ruins.

Espelhos quebrados ou sujos: no Feng Shui, espelhos quebrados são sinônimos de má sorte e energia negativa.

Tesouras: A filosofia oriental não recomenda que sejam descartadas, mas sim que sejam guardadas em um lugar onde não estejam à vista. Além disso, elas devem sempre permanecer fechadas. Assim, as energias negativas são completamente afastadas.

Animais empalhados: esses elementos tendem a estagnar as energias, atraem azar e vibrações negativas, devido à presença da morte que está no local.