Estilos de cabelo curto que serão tendência na Natal para rostos redondos e pescoços curtos

Como todos os anos, queremos despedir o ano de 2023 da melhor maneira possível. Por isso, temos estes estilos de cabelo curto que estarão na moda na Natal de 2023 para aquelas com rosto redondo e pescoço curto. Tintas de de cabelo para morenas que são o furor entre as famosas e até 15 anos.

Os especialistas já anteciparam quais serão os estilos de cabelo que dominarão as tendências e que também se manterão vigentes para o primeiro semestre do ano, então não haverá nenhum problema em apostar neles.

Corte de cabelo despojado

Ninguém consegue destronar o corte Bob, pois continua vigente ano após ano. Nesta oportunidade, ele continuará encantando com sua praticidade, versatilidade e elegância, o que o torna um dos mais pedidos na hora de mudar de visual. No entanto, a versão mais em tendência será principalmente com camadas longas e franja. O acabamento estilo bob francês, fácil de manter e que se ajusta bem a todos, cheio de textura e movimento.

Entre os estilos de cabelo curto para o Natal de 2023 para rostos redondos e pescoço curto temos o clássico pixie, que pode ser uma forma divertida de mudar seu visual. Consiste em cortar o cabelo na parte de trás e nos lados, deixando a parte da frente ligeiramente mais longa. Além de dar uma aparência jovem, este corte é ideal para a estação quente e pode ser facilmente estilizado.

Camadas com franja

Por fim, esta é uma versão um pouco mais alongada, mas sem ficar excessiva. É um corte de lob para mulheres que procuram manter o comprimento, adicionando um pouco de movimento ao seu cabelo. A franja de cortina é ideal para enquadrar o rosto, sendo levemente mais curta no centro e mais longa nos lados.

É para as amantes do cabelo midi e criar camadas de meios a longos. Assim, você adicionará textura sem criar mais volume nos lados das bochechas.