Cortes de cabelo longo em camadas desfiadas que serão usados na Virada de Ano

Se você estiver pensando em seu visual para o final de ano e gosta de cabelos abundantes, então os cortes de cabelo longos em camadas desfiadas são para você. Ter cabelos longos que chamem a atenção nunca sai de moda, pois estiliza o rosto, faz você se sentir encantadora e também está atualmente entre as tendências para despedir o ano.

Pontas desfiadas

Algo que adoramos deste estilo, além de sua frescura, é que não altera muito o comprimento do cabelo e permite que você o mantenha ao natural. Além disso, não requer muitos cuidados, pois fica maravilhoso seja liso ou com ondas.

Este corte com pontas desfiadas é ideal para estilizar o rosto, mas também dá movimento ao seu cabelo e faz com que pareça mais alongado. A sua vez, caracteriza-se por ser bastante irreverente e moderno, mas sem ser tão marcado para endurecer as feições, assim também rejuvenesce.

Franja de cortina

Entre os cortes de cabelo longos em camadas desfiadas para o final de 2023, temos aqueles que incorporam franjas favorecedoras para dar um ar diferente ao nosso penteado. Eles são ótimos para mulheres com 30 anos ou mais e permitem afinar as feições do rosto.

Fica muito bem com cabelo longo e dá frescura e modernidade à sua imagem com uma mudança drástica que consiste em um franjão aberto tipo cortina.

Camadas empilhadas

Por fim, eles voltaram diretamente dos finais dos anos 1990 e início dos anos 2000 e estamos amando. As camadas escalonadas são perfeitas para enquadrar o rosto, dar volume, acentuar a queda natural dos cabelos e muitos outros atributos que as fazem favoritas de muitas.

As escadas ajudam o seu cabelo a ficar visualmente mais atraente e elas também podem ser assimétricas, o que resulta em um estilo inovador e moderno.