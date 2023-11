Corte pixie para crespos: 10 tipos elegantes e modernos que são perfeitos para 2024

O corte pixie cacheado é uma das opções de tendência de cabelo curto para exibir essa textura de cabelo. É associado com ousadia e coragem, pois optar por um corte pixie significa se desprender do cabelo comprido. Por sua vez, transmite confiança em si mesmo e coragem para se destacar da multidão.

Além disso, o corte Pixie transmite estilo e sofisticação. Sua estrutura e forma podem destacar os traços faciais e dar uma aparência elegante e polida.

Encaracolado clássico

O corte pixie clássico é caracterizado por ser mais curto nos lados e na parte de trás e mais longo em cima. No caso de cabelos cacheados, essa diferença de comprimentos é potencializada pela textura natural, resultando em um acabamento único e muito favorecedor.

Assimétrico encaracolado

Uma das tendências de pixie mais atuais é a versão assimétrica, com um dos lados mais longo do que o outro e a parte superior caindo para esse lado. Normalmente, a assimetria é enfatizada na parte da frente do cabelo, de modo que ele enfeite o rosto. Esta versão ganha muito movimento com textura ondulada.

Ondulado com undercut

O pixie undercut é um corte que se caracteriza por ter os lados raspados - um ou os dois - em contraste com o comprimento superior da cabeza. A combinação com cabelo encaracolado fica especialmente chamativa e favorecedora.

Enrolado bixie

Se você prefere um comprimento de cabelo mais próximo a um cabelo médio, opte pelo pixie bob ou bixie de moda, que é algo como um pixie crescido, que fica ótimo em cabelo enrolado. É uma fusão entre o bob e o pixie com camadas e um comprimento muito versátil e de fácil manutenção.

Ondulado com franja

Um franja sempre é um ativo em um corte de cabelo cacheado, especialmente no pixie, com o qual muitas podem temer perder o apelo dos seus cachos. Precisamente a franja adiciona um plus de textura e permite que a definição e forma dos cachos seja melhor apreciada.

Afro pixie encaracolado

O Pixie é uma opção especialmente favorável para cabelos com cachos tipo afro devido ao volume e estrutura que permite esse tipo de textura.

Encaracolado mixie

Para aqueles que se arriscam a jogar com looks andróginos, esta estilo fusion pode ser uma boa alternativa. Trata-se de uma mistura entre o mullet e o pixie, que é ideal para controlar o volume em cabelos cacheados, sem perder definição nem textura. A chave? O comprimento na nuca combinado com o franjão curto e laterais longas.

Encaracolado para a frente

Uma das possibilidades mais estilosas em um pixie cacheado é esta versão em que o cabelo é levado para a frente criando um tipo de franja ou topete com volume que dá aos cachos uma queda espetacular.

Enrolado curto

Para aquelas que preferem a comodidade e personalidade de um pixie curto, também é possível em cabelos cacheados, embora haja que manter um comprimento mínimo para que os cachos se definam e trabalhar a textura para que não fique muito achatado.

Encaracolado boyish

Trata-se de um tipo de pixie longo com um leve ar masculino cheio de personalidade. Com os cachos ganha muito movimento, especialmente se combinado com alguns reflexos.