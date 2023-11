Cartas do tarot Instagram @buho_tarotista

Confira as previsões desta terça-feira (14) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot:

Sagitário

Se você permanecer positivo esta semana, tudo ficará bem, mas você deve ter paciência para esperar. Apoie-se no seu parceiro, ele está aí para ser o seu pilar quando você sentir que as coisas não estão bem.

Capricórnio

A rotina e os costumes devem ser invertidos para que tudo o que você planeja flua da melhor forma. Tenha cuidado com a maneira como você aborda suas diferenças com seu parceiro para não abrir feridas do passado.

Aquário

Eesta semana você será portador de uma notícia muito boa para a família. Dê tudo de si porque não se trata de você, é sobre o que você faz pelos outros e como isso o faz se sentir feliz. Sua boa ação será recompensada pelo universo.

Peixes

Você deve colocar ordem em sua casa, lembre-se que ela é o seu templo de paz e harmonia e quando há desordem tudo vira um caos. Na medida em que você se organizar, as energias se movem e coisas maravilhosas virão para você, até o amor baterá à sua porta em breve.

Com informações da revista Nueva Mujer