Aplicativos que organizam ciclos menstruais e até fazem amigas

Sete aplicativos que não podem faltar no smartphone de uma mulher

O celular se tornou uma ferramenta fundamental na vida cotidiana, pois permite que diversas tarefas sejam realizadas sem que se saia do lugar, tornando as aplicações eficazes e funcionais essenciais para facilitar a rotina, que muitas vezes pode consumir e fazer com que se esqueça de atividades importantes.

A escolha de aplicativos para celular pode depender das necessidades e preferências individuais, mas aqui estão alguns aplicativos que muitas mulheres acham úteis para facilitar diferentes aspectos de suas vidas:

1.- Flo

É uma aplicação que permite acompanhar o ciclo menstrual, prever a ovulação e controlar sintomas. Está disponível tanto na App Store como na Google Play. Permite ver o teu calendário de fertilidade, também notifica quando estás a ovular e quando deverá chegar a tua menstruação. Se estiveres grávida, serve como um grande assistente. O melhor é que tem recursos adicionais, como o acompanhamento de saúde e os conselhos de especialistas.

2. Irmã

Para se sentir mais segura, com este aplicativo você pode compartilhar em tempo real sua localização com os contatos de sua preferência. Uma de suas vantagens é que oferece a opção de quais são as rotas mais seguras que você pode tomar, além de ativar um alarme para lhe dar tempo de se afastar de uma possível agressão. Conta com botão de pânico e geolocalização.

3. YNAB (You Need A Budget)

Este software irá ajudá-lo a planear as suas finanças. Não terá mais de lidar com folhas de cálculo, pois com esta aplicação, que pode ser usada com iOS ou Android, poderá gerir os seus gastos, organizar faturas, planejar e acabar com as dívidas, entre outras opções.

4. Amendoim

Se você se sentir sozinho como mulher ou mãe, este é o aplicativo ideal para você, pois aqui você encontrará uma rede de mulheres que buscam amizade e sororidade. Aqui você recebe apoio sobre assuntos relacionados à maternidade, menopausa, empreendimentos, relacionamentos e muito mais. Disponível na App Store e no Google Play.

5. Mulheres treinam em casa

Esta aplicação foca-se em rotinas de treino que podem ser realizadas em casa, sem necessidade de equipamento especial. Inclui exercícios para tonificar e fortalecer diferentes áreas do corpo. Ajuda a queimar gordura abdominal, tonificar os glúteos ou emagrecer.

6. BabyCenter

Esta aplicação é ideal se estiver grávida, pois fornece informações sobre o desenvolvimento do bebê, bem como os mudanças que você experimenta durante a gravidez. Possui uma calculadora de parto que indica a data de nascimento aproximada, além de uma guia nutricional para o controle de peso durante este período.

7. As receitas do chef

Se às vezes você já não sabe o que preparar para o seu almoço e jantar, você pode apoiar-se neste aplicativo, que contém uma grande variedade de receitas, em diferentes níveis, para que você se destaque e não repita tanto o menu em sua casa.