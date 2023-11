Adolescente que interpreta Harry em The Crown revela ‘truque do protetor solar’ antes das filmagens da 6ª temporada

Fflyn Edwards, de 14 anos, recebeu a notícia de que interpretaria o Príncipe Harry na aclamada série The Crown enquanto desfrutava de um dia na praia no oeste do País de Gales. Sua mãe, preocupada com a pele do filho, apareceu de surpresa na praia para revelar a emocionante novidade. Ela o cobriu de protetor solar, enfatizando que ele não deveria ficar bronzeado antes das filmagens.

O adolescente admitiu não ter assistido à série antes e teve que se familiarizar com a vida do Príncipe Harry por meio de vídeos no YouTube. Ao contracenar com Elizabeth Debicki, que interpreta a Princesa Diana, e Rufus Kampa, que desempenha o papel do jovem Príncipe William, Fflyn não apenas teve que dominar o sotaque de Harry, mas também se acostumar com uma peruca que replicava os característicos cabelos ruivos da realeza.

A adaptação foi desafiadora, especialmente porque o galês é a língua materna de Fflyn. No entanto, ele se beneficiou ao encontrar colegas de elenco que falavam galês no set, proporcionando-lhe um conforto bem-vindo. O jovem ator expressou a importância de falar sua língua natal, pois isso o fazia sentir-se mais próximo de casa.

Cena de The Crown/ Foto: DANIEL ESCALE/NETFLIX

Sobre a possibilidade de assistir às temporadas anteriores de The Crown, Fflyn deixou em aberto, mencionando seu atual interesse no rugby. A sexta temporada, que estreará em 16 de novembro na Netflix, abordará os últimos momentos da Princesa Diana com os Príncipes Harry e William antes de sua morte.

Além disso, a sexta temporada marcará o encerramento da série. As três atrizes que interpretaram a Rainha Elizabeth ao longo das temporadas foram elogiadas pela captura da icônica figura do século passado. O figurinista da série, Amy Roberts, destacou a beleza e disciplina de Elizabeth, enquanto o consultor histórico, Robert Lacey, elogiou a capacidade das atrizes de retratar os anos glamorosos e tumultuados da monarca. O ciclo da interpretação da Rainha se completa com Imelda Staunton, que retratará os anos mais turbulentos da monarca nos últimos episódios da série.

