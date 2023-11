Você acha que a diferença de idade é um problema na sua relação? Confira 4 sinais

Além dos preconceitos, relações com diferenças de idade enfrentam vários desafios que dificultam sua sobrevivência, como dinâmicas de poder desiguais e diferenças geracionais.

Não significa que as relações com grandes distâncias de idade estão condenadas ao fracasso. Pelo contrário, muitos romances com uma década ou mais de diferença são duradouros e saudáveis.

No entanto, os anos que afastam uma pessoa de outra dentro de um vínculo sentimental tornam mais difícil a compatibilidade e estabilidade pós-flechada e, em alguns casos, promovem uma relação prejudicial.

Sinais de que a sua relação com diferença de idade não é boa:

1. Não há comunicação honesta e aberta.

2. Vocês não estão se conectando emocionalmente.

3. Vocês não estão criando uma base sólida de confiança.

4. Vocês estão lidando com conflitos de forma inadequada.

5. Vocês estão tendo problemas para encontrar um terreno comum.

É difícil perceber que um romance com essa disparidade foi uma má ideia. Felizmente, terapeutas revelaram sinais para saber se a diferença de idade é um problema em uma relação. Aqui estão 4 deles:

Estão em estágios diferentes da vida

Em uma relação com diferenças de idade, o número de anos não representa um problema em si, mas o fato de que ambos podem estar em etapas totalmente diferentes.

“A etapa da vida determina tudo”, afirmou o psicólogo Joshua Klapow para o Elite Daily. “Quanto maior a diferença, maior a probabilidade de que a etapa da vida se torne um fator”.

E é que, uma grande diferença de idades pode colocar a dupla em momentos incompatíveis. Por exemplo, talvez você ainda esteja estudando, mas seu namorado mais velho já conseguiu consolidar sua carreira.

A diferença de idade entre eles ultrapassa os 20 anos

Embora as etapas da vida sejam um fator decisivo na sobrevivência deste tipo de relações, há algumas diferenças de idade entre casais que os especialistas consideram problemáticas.

“Pode ser um problema quando a diferença de idade é tão grande que um dos membros do casal pode ter a mesma idade do pai ou da mãe do outro. Pense em mais de 20 anos”, afirmou a terapeuta de casais Meredith Prescott.

"Nesse momento, você se depara com diferentes desafios que outras pessoas casadas podem não estar enfrentando", acrescentou. Os problemas podem variar desde diferenças profissionais, estado de saúde e vida social.

Além disso, nos casos em que há uma diferença extrema de idade, ambos tendem a ter ideias incompatíveis sobre assuntos importantes, como dinheiro ou lazer, o que resulta em conflitos.

Um deles é muito jovem

Se uma das pessoas na relação é muito jovem e não estão no mesmo nível de desenvolvimento, isso também pode causar problemas enormes. Nestes casos, não é necessária grande diferença de idade.

"Em média, uma pessoa de 20 anos e outra de 17 enfrentarão maiores dificuldades do que uma de 30 e outra de 33", destacou Klapow em sua conversa com o meio mencionado anteriormente.

O pior é que essas diferenças geralmente são sustentadas por dinâmicas de poder perigosas. Claro, de acordo com o Elite Daily, a consideração mais importante a ser tomada é a idade de consentimento e a conduta abusiva.

Ambos ignoram o aspecto prático

Um erro que as pessoas que entram em relacionamentos com grandes diferenças de idade costumam cometer é priorizar seus sentimentos românticos em detrimento das preocupações práticas da vida.

Isso significa que eles ignoram os possíveis problemas que o seu relacionamento pode trazer, assegurando que a idade não importa porque eles se amam, mas fazer isso não significa que realmente apaguem as dificuldades.

Como regra geral, se você não experimentou as mesmas normas de desenvolvimento que seu parceiro (por exemplo, primeiro amor, carreira, estudos, vida independente), ou seu parceiro tem experiências significativamente maiores (por exemplo, casamento anterior, filhos, carreira), a parte amorosa da relação choque com as diferentes etapas da vida, afirmou Klapow.

No final, é possível que a sua relação sobreviva a esses desafios, mas exigirá muito esforço e consciência de que o pensamento de “o amor pode tudo” nunca será suficiente.