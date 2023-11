Shampoo de flor de caiena para esconder cabelos grisalhos: como é feito e quais benefícios?

Se você quiser cuidar do seu cabelo sem gastar muito e sem sair de casa, experimente este shampoo de flor de cravo para esconder os cabelos grisalhos. Está entre aqueles remédios caseiros que estão ganhando popularidade, pois oferecem bons resultados sem complicações.

No entanto, não se esqueça de consultar o seu dermatologista antes de se aventurar neles para evitar reações desfavoráveis, especialmente se tiver couro cabeludo sensível ou sofrer de alergias.

Como fazer o shampoo de flor de caiena

A boa parte desta preparação é que não necessita de muitos ingredientes. Você vai precisar de 2-3 ramos de alecrim, 3-4 flor de pimenta e shampoo neutro à sua escolha.

Para preparar o shampoo de flor de caiena para esconder os cabelos grisalhos, comece fervendo os dois ingredientes em uma panela com duas xícaras de água mineral. Deixe ferver até que todos os nutrientes sejam absorvidos.

Flor de caiena Flor de caiena (Freepik)

Quando estiver concentrado, desligue o fogo, tampe a panela e deixe as flores descansarem por mais 10 minutos na água. Escorra o conteúdo e use-o em combinação com o shampoo. Por isso, é importante que você deixe-o reduzir bem, para que assim fique concentrado.

Os benefícios da flor de caiena para o cabelo são inúmeros. É uma ótima fonte de vitaminas e minerais, como ferro, cálcio, magnésio e zinco. Estes nutrientes ajudam a melhorar a saúde do couro cabeludo e a fortalecer os cabelos. A flor de caiena também contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e a proteger o cabelo dos danos causados pelo sol e outros fatores ambientais. Além disso, a flor de caiena ajuda a reduzir a queda de cabelo e a estimular o crescimento de novos fios. Ela também pode ajudar a tratar problemas como caspa e coceira no couro cabeludo.

De acordo com o portal especializado Mejor con salud, entre os benefícios da flor de caiena destacam-se que freia a queda do cabelo, ajuda a revitalizar o couro cabeludo, limpa o excesso de gordura e combate a caspa e hidrata até as madeixas mais secas.

Outra maneira de tirar proveito disso é preparando uma infusão para usar como enxaguante após o lavado, o que ajuda a fortalecer os fios, dar brilho e hidratar, podendo ser usado quantas vezes desejado por semana.