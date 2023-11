Relacionamento: 3 sinais de que você PRECISA se afastar do parceiro imediatamente (Reprodução/Netflix)

Aceitar as diferenças de um parceiro amoroso é muito importante para o desenvolvimento do casal. Mas isso jamais deve envolver abuso, controle e manipulação. Caso isso aconteça, a melhor opção é dar um fim.

Quando certos limites são cruzados, o melhor é priorizar sua felicidade longe da pessoa que te faz mal. Manter-se ao seu lado pode te colocar em grande risco.

Certifique-se de sua segurança ao lado do companheiro e observe suas atitudes. Caso ele apresente ações manipuladoras, está na hora de agir. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere três sinais de alerta demonstrados pelo parceiro.

1 – Ele diz que você não “deve” ter um trabalho

Embora possa parecer certa preocupação com você por “não precisar trabalhar”, a escolha não deve partir de seu parceiro. Caso se torne uma exigência, já se caracteriza como um grande sinal de controle.

Caso haja concordância em um trabalhar fora, enquanto o outro cuida da casa e das crianças, vale lembrar que se trata de uma decisão conjunta e do agrado de ambos. As decisões jamais poderão colidir com sonhos ou objetivos de ambos.

Leia mais um texto:

2 – Ele te resume a coisas ruins

Ele costuma te diminuir em frente aos amigos para soar como o “engraçado” da turma e resume tudo a uma “brincadeira”. Você é impossibilitado de achar ruim, pois, se o fizer, será visto como o culpado por “exagerar na reação”.

Em casos semelhantes, prepare-se para ser responsabilizado, pois seu parceiro jamais vai assumir ter cometido um erro.

“Quando seu parceiro se recusa a falar ou evita falar sobre assuntos que lhe dizem respeito e o manipula para acreditar que seu ponto de vista não é válido, é outra forma de controle “, explica a psicoterapeuta Amanda Perl à BBC .

3 – Ele costuma te comparar com outras pessoas

A comparação pode ser um fator destrutivo. “Olhe para a vida de fulano e veja como ele é, você também poderia ser assim”, são frases muito comuns no campo da medição de personalidades.

Quando vem de alguém que amamos, pode ser até mesmo um golpe baixo. Caso seu parceiro te compare com outra pessoa, inferiorizando quem você é, não perca mais tempo ao lado dele. Dar ouvidos a estes tipos de comentários dói e corrói por dentro.