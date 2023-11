Qual o limite diário para consumo de café? Veja o que dizem os especialistas

O café, além de ser um ritual matinal e tradição cultural, é considerado por muitos como um impulsionador de produtividade e até uma bebida saudável. Estudos indicam que os amantes de café podem desfrutar de uma vida mais longa e apresentar menor risco de diabetes tipo 2, Parkinson, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

No entanto, será que é possível exagerar no consumo de café? E, se sim, como identificar o limite saudável? Especialistas esclarecem os riscos associados ao excesso de cafeína.

Riscos do Excesso de Café: O Vilão é a Cafeína

O café é uma mistura complexa de milhares de compostos químicos, sendo a cafeína sua protagonista. Consumir em excesso pode levar a batimentos cardíacos acelerados, nervosismo, ansiedade e até mesmo problemas digestivos. A médica toxicologista Adrienne Hughes alerta que doses muito elevadas podem resultar em sintomas graves, como tremores e vômitos.

Um Alerta sobre a Cafeína: Conheça Seus Limites

É raro experienciar efeitos secundários perigosos ao consumir café regularmente. No entanto, a cafeína em formas concentradas, como suplementos, pode levar a overdoses. Para ser potencialmente fatal, seria necessário consumir pelo menos 10 mil miligramas de cafeína, equivalente a 50 a 100 xícaras, dependendo da concentração.

Qual o Limite Diário Recomendado?

A maioria dos adultos pode consumir com segurança até 400 mg de cafeína por dia, conforme a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. Para gestantes, o limite é reduzido para 200 mg diários. Vale ressaltar que o tamanho e a intensidade do café variam, sendo uma xícara típica de 240 ml equivalente a cerca de 80 a 100 miligramas de cafeína.

Metabolismo Individual e Adaptação: Ouça seu Corpo

A resposta à cafeína varia de pessoa para pessoa, dependendo do metabolismo. O professor Rob van Dam destaca a importância de ouvir o corpo. Se sintomas como nervosismo ou ansiedade surgirem, é aconselhável reduzir o consumo. O fumo, gravidez e contraceptivos orais também influenciam no metabolismo da cafeína, tornando essencial uma abordagem individualizada em relação ao consumo de café.

Em resumo, desfrutar de duas a quatro xícaras por dia é considerado ideal para a maioria, mas o equilíbrio entre benefícios à saúde e efeitos colaterais deve ser ajustado de acordo com a resposta individual ao estimulante.

