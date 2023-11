Por que Sarah Jessica Parker sempre veste rosa? Você quer fazer o mesmo?

Sarah Jessica Parker é definitivamente uma das celebridades mais fashionistas da tela, sempre quebrando as regras e inovando. Embora seja melhor conhecida por seu papel na infinitamente icônica Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker rapidamente se tornou o rosto da moda dos finais dos anos 1990 e 2000, ao ponto de casas de moda inteiras serem reforçadas por ela. Já se passou algum tempo desde o fim de ‘Sex and the City’ e, com o reboot ‘And Just Like That’, a influência da atriz nas passarelas foi inegável. Isso, sim, o rosa é uma de suas cores predominantes.

Seja na tela usando um excêntrico tutu rosa ou caminhando pelas ruas de Nova York com um casaco de couro ou um par de tênis com cadarços em diferentes tons de rosa, Sarah Jessica Parker tem poderosas razões para escolher essa cor.

Por que?

Ao longo dos anos, a atriz nos ensinou muitas lições de vestuário, especialmente quando se trata de acessórios e camadas. É raro ver Parker saindo com uma bolsa ou um sapato chato e até mesmo os seus tênis que estão em toda parte são bacanas o suficiente para tornar um par de calças esportivas médio emocionante.

Também é a rainha em tornar algo tão simples como um par de jeans interessante, graças à sua grande habilidade com acessórios e sua impecável coleção de sapatos.

Quando se trata de rosa, ela é a mais experiente! Ela sabe perfeitamente que é uma cor com a qual você chamará todas as atenções sem dúvida.

Já foram muitas as ocasiões em que a vimos vestida com roupas e acessórios de diferentes tons de rosa, como quando ela compareceu à estreia de ‘Plaza Suite’, uma obra de Neil Simon que ela protagoniza em Broadway, exalando glamour em um conjunto original.

Ao chegar à estreia da peça no Teatro Hudson em Midtown Manhattan, a famosa brilhou em um espetacular vestido da Prabal Gurung criado exclusivamente para ela. O design sob medida era feito de seda rosa e apresentava uma cintura imperador, alças médias, um decote favorecedor e bainha ao nível do chão.

SJP também foi flagrada recentemente pelos paparazzis enquanto tirava um descanso de uma sessão de fotos em Brooklyn, Nova York. Para isso, Sarah Jessica usou um casaco rosa sobre um suéter rosa brilhante combinado com jeans e sapatos pretos com laços rosas. As atenções também estiveram no seu blazer rosa, um básico que você pode ter no seu armário.

A psicologia das cores sugere que diferentes cores podem ter um impacto no nosso estado de espírito, sentimentos e até mesmo comportamentos. Por exemplo, o rosa é considerado uma cor calmante associada ao amor, bondade e feminilidade.

Muitas pessoas associam imediatamente o cor rosa a tudo que é feminino. Ele também pode lembrar romance. Algumas tonalidades de rosa pálido são descritas como relaxantes, enquanto tons muito brilhantes e vibrantes podem ser estimulantes, o que garante chamar a atenção. Para outros leitores, o rosa emite uma vibração criativa e artística.