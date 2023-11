Os 8 tons de cabelo em tendência que rejuvenescem e que serão furor em 2024

As cores de cabelo que vão bombar no ano que vem (Instagram: @xomissdanielle / @saralouisethomas)

Com a chegada do novo ano, chegam novos penteados. Para todas as mulheres que querem começar o 2024 com uma mudança de visual, encontrarão um vasto leque de possibilidades entre todos os tons que estão disponíveis.

Oito cores de cabelo que serão tendência

"O cobre vermelho ou cobrizo-avermelhado ganha protagonismo, seguido de perto pelo preto brilhante e polido com aparência quase líquida e sem esquecer os tão solicitados tons de mel, avelã e dourado", revela Eduardo Sánchez, diretor da Maison Eduardo Sánchez, sobre as novas tendências que pretendem arrasar durante as próximas temporadas.

"Desde o retorno do verão, tornou-se um dos tons de referência", afirma o estilista Pablo Bogado, diretor do Pablo Bogado Hair Studio, sobre uma tonalidade muito ousada e cheia de energia onde alguns tons de loiro e ruivo são misturados.

Aspen Loiro: é a cor que Bella Hadid escolheu para se despedir de seu castanho preferido: “o objetivo deste tom é recriar um louro virgem, que nos devolva as cores da infância. Para conseguir isso, clareamos o cabelo, mas sem afastá-lo excessivamente do louro ou castanho de base e trabalhamos alguns reflexos em bege, manteiga e até mel”, afirma Mª José Llata, diretora da Peluquería Llata Carrera.

Morena iluminada: “Um dos mais procurados em nosso Studio e perfeito para mulheres cansadas de seu cabelo escuro que procuram iluminar de forma elegante o cabelo e o rosto. Usamos sempre tons naturais para que favoreça todos os tipos de rostos”, conta Pablo Bogado. É uma tonalidade ideal para as primeiras mulheres que querem experimentar uma mudança de visual.

Praia de areia rubia: “Adoramos loiras que gritam ‘praia, sol, areia e mar’ o ano todo. É uma mistura de loiro e castanho que cria uma textura muito especial. Este look, apesar de parecer muito praiano, é perfeito para desfrutar na cidade durante todo o ano”, afirma Bogado.

"Viva Magenta é uma versão de vermelho carmesim muito chamativa e cheia de personalidade. Sua força e brilho nos dão muitas possibilidades ao aplicá-lo nos cabelos", revela a diretora da Ilitia Beauty & Science, Charo García.

São tons para exibir um estilo elegante e na moda.

Mix Light: é um tom cheio de movimentos, luzes e natural para seguir a tendência que Bogado revela os segredos: “É a tonalidade ideal para todos aqueles que querem continuar sendo castanhos ou morenos, mas ter uma iluminação de loiro. Respeitamos sempre a base natural, mas iluminamos de forma progressiva o cabelo com tonalidades mais loiras”.

Rubio platino: é um dos tons mais extremos dos loiros. “É um tom icônico que nunca sai de moda. Ele proporciona um brilho espetacular e um efeito multidimensional ao misturá-lo com tons de baunilha. Ao fazer mechas balayage, exige um trabalho minucioso, mas o resultado final é maravilhoso”, diz Borgado.

“Buscamos o luxo nos cabelos através desta cor tão rica, brilhante e deliciosa, como o chocolate quase puro. Embora à primeira vista possa parecer que estamos trabalhando em bloco, inclui nuances muito sutis que adicionam movimento e densidade, sempre nos movendo na gama dos escuros”, garante Mónica Duque, diretora do Salão Seensay.