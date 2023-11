Oração a Santa Rita de Cássia para interceder por uma causa impossível

A história de Santa Rita de Cássia é repleta de superações e momentos em que o impossível se tornou realidade. Por uma vida dedicada aos cuidados dos que contraíram a peste, a santa passou a ser considerada uma protetora contra esta terrível doença, uma vez que mesmo em contato direto com os enfermos não chegou a contraí-la.

Por conta disso, Santa Rita de Cássia também passou a ser conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, e seu apoio e intercessão vem sendo solicitado desde então para intervir em situações delicadas e praticamente sem saída.

A oração à Santa Rita de Cássia pode ser uma poderosa ferramenta de fé e suporte em momentos complicados. Lembre-se de proferir as palavras com fé e mentalizando sempre a graça que você deseja alcançar. Antes de orar, tente se tranquilizar e busque por um local calmo onde você não será interrompido.

Oração de Santa Rita de Cássia por uma causa impossível.

“Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime meu coração.

(Faça seu pedido mentalizando a graça que deseja alcançar)

Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na Terra e no Céu a Divina Misericórdia.

Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós! Amém”.

Leia também: Conheça a poderosa oração para te proteger no mundo físico e espiritual