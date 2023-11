O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta de Controle

É importante encontrar equilíbrio em sua vida para não perder o controle de tudo. As comemorações e prazer são importantes, mas é preciso ter consciência de que elas têm hora para acontecer. Não se revolte e endureça com algumas obrigações, pois não é possível estar sempre fazendo o que quer e tudo passa quando as recompensas chegam.

Touro – Carta da Amizade

É momento de se envolver com pessoas que apoiam e influenciam seu crescimento. Lembre-se que isso não tem nada a ver com se comparar e querer ser igual ao outro; as energias precisam ser diferentes, mas se alimentando de conexões sinceras, saudáveis e flexíveis, pois a compreensão, das verdades e da mudança, é uma prova de lealdade.

Gêmeos - Carta da Maturidade

Momento em que a vida passa por uma etapa de amadurecimento e o véu sai dos olhos. Encare algumas verdades difíceis dentro e fora da sua essência para compreender o sentido de alguns medos. Esse será um processo fundamental para deixar o passado para trás e poder renascer como ser humano, amante e batalhador.

Câncer – Carta dos Apaixonados

Reflita sobre o papel do amor em sua vida com sabedoria e consciência. Não permita que apenas a carência o guie na jornada ao lado de alguém especial; é o momento de entender com mais profundidade desejos e sentimentos. O cansaço e o esgotamento são obstáculos a serem superados para que essas verdades sejam encontradas, por isso é importante tratar isso primeiro.