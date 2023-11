Mixie: 5 tipos de cabelo do corte pixie, mais ousado e rejuvenescedor

Das versões do corte Pixie que as celebridades estão apostando mais para ser ousado e muito versátil é o mixie.

É uma mistura do corte de cabelo pixie com o corte mullet, pois, embora mantenha a essência do primeiro - longo em cima e curto por trás e nos lados -, tem o pescoço e as laterais mais longas. Um corte que normalmente é usado com franja penteada para a frente e um pouco desfiada ou desfiada ou em cortina.

Portanto, o corte mixie seria algo assim como uma versão curta do mullet com o ar rebelde e andrógino deste estilo.

Corte mixie com franja desfiada

Neste corte mixie, as longas laterais na mandíbula e o cabelo comprido desfiado delimitam e suavizam as feições. Por isso é uma opção ideal para rostos quadrados e hexagonais.

Corte mixie com franja curta

Para rostos ovalados e redondos, a opção do baby bang será favorecedora. Neste caso, é combinado com um desfiado nos extremos, dando um acabamento irregular ao corte, cheio de movimento e textura.

Corte de cabelo ondulado misturado

O mixie funciona muito bem com cabelos com textura, como este cabelo cacheado. É um tipo de cabelo que permite que o corte adquira um acabamento único e personalizado, especialmente no topete e nas laterais, onde os cachos se expressam de forma única.

Corte mixie macio

Se preferir, aposte neste tipo de estilo soft mixie, em que a diferença de comprimentos entre a seção superior e a parte de trás é muito menos marcada. Mantém o franjeado e o comprimento por trás do pescoço, embora com as laterais mais integradas.

Corte mixie com franja cortina

O estilo de franja aberta cortina é perfeito para rostos redondos e quadrados porque permite estilizar o óvalo facial. Além disso, com este estilo de corte de cabelo fica ótimo porque dá continuidade às laterais.