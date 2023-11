Corte Pixie: 5 Cortes de cabelo rejuvenescedores e favorecedores que serão tendência em 2024

O cabelo curto foi uma das grandes tendências em 2023 e continuará sendo protagonista em 2024, incluindo o corte pixie. Qual é o motivo? Rejuvenesce, é confortável e versátil.

O Pixie é muito curto nas laterais e na parte de trás (cerca de 5 centímetros, aproximadamente), enquanto na coronha é um pouco mais longo.

Estes são os 5 estilos que estarão na tendência pelo seu efeito antienvelhecimento:

Pixie clássico

O pixie manual leva o cabelo curto. Esse estilo tem a vantagem de ser muito versátil, dependendo de como for estilizado, pode ter transmitir uma vibração andrógina ou super feminina.

Pixie com muito volume

Para aquelas que gostam de cabelos com muito volume, uma opção é deixá-lo um pouco mais longo do que a versão clássica e usar o franjão desfiado. A chave para conseguir este estilo é brincar com camadas e usar um produto que texturize o cabelo.

Pixie com franja longa e lateral

Outra alternativa é deixar o franjão na altura das sobrancelhas - ou até mesmo mais longo - e pentear para o lado.

Pixie com os lados rapados

Para dar um toque mais punk ao pixie com franja longa, uma boa opção é deixar os lados super curtinhos.

Acessórios com o corte Pixie

Existe um mito de que os acessórios para o cabelo não funcionam em cabelos curtos. Isso é totalmente falso, de fato, tiaras, fivelas e lenços tomam muito protagonismo neste tipo de corte.