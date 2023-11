Carolina Herrera: 10 dicas para parecer elegante e sofisticada

A palavra de Carolina Herrera tem tanta credibilidade que se tornou um símbolo de elegância e sofisticação. María Carolina Josefina Pacanins Niño adotou o seu nome artístico em 1969, depois de se casar pela segunda vez, com o aristocrata Reinaldo Herrera Guevara.

Ela começou sua trajetória no mundo da alta costura com 42 anos e em uma entrevista em 2015 confessou à jornalista Adela Micha que nem mesmo sabe costurar.

É uma das figuras mais importantes do século XX e início do XXI no mundo da moda e em cada entrevista ela dá aula sobre o que é ser uma mulher elegante, conselhos que muitas das grandes celebridades e a realeza do mundo aprovam.

Foi uma conversa com Adela Micha que a ‘Empress of Elegance’ deixou claro que parecer espetacular não é uma questão de dinheiro; trata-se de atitude e de saber como combinar as peças nos momentos ideais.

Esses são os 10 conselhos que a designer venezuelana reforça para mulheres que já completaram 40 anos, alguns polêmicos, pois implicam deixar para trás peças tão arraigadas como jeans e tênis.

Os 10 conselhos de Carolina Herrera