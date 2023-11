Braquiterapia: a técnica que está salvando milhares com câncer de próstata

O Mês de Conscientização sobre o Câncer de Próstata é novembro, isto acontece em vários países, incluindo o Brasil, Estados Unidos e o Reino Unido. Durante este mês, são realizadas campanhas de conscientização e educação para promover a detecção precoce e prevenção do câncer de próstata, bem como para oferecer apoio aos pacientes e suas famílias.

Na verdade, o tratamento do câncer de próstata evoluiu ao longo dos anos e novas terapias e abordagens estão sendo continuamente desenvolvidas.

Braquiterapia

Atualmente, o tratamento que tem os melhores índices de controle da doença e maior qualidade de vida posterior é a braquiterapia prostática com sementes radioativas, que é uma modalidade de radioterapia na qual são implantadas minúsculas fontes radioativas na glândula prostática, onde a radiação pode eliminar as células cancerígenas e evitar danos ao tecido saudável e aos órgãos próximos.

Felipe Balbontín, Urologista e Presidente da Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata, comenta que "uma cirurgia apresenta uma probabilidade de impotência sexual entre 50 e 70% e incontinência urinária pelo menos por 2-3 meses, ao contrário da braquiterapia, que apresenta uma incidência de impotência sexual inferior a 5% e ausência de incontinência urinária".

No Chile, a Corporação Nacional do Câncer de Próstata aumentou seus esforços para promover a educação sobre a doença, lançando livros interativos, onde as pessoas podem se informar com profundidade.

Outros tratamentos

Também há outros tratamentos nesta luta. Por exemplo, a imunoterapia, que é uma abordagem que usa o sistema imunológico do paciente para combater o câncer. Pembrolizumab e nivolumab são exemplos de imunoterapias que foram usadas em pacientes com câncer de próstata avançado.

Também há novos medicamentos, como o Darolutamida, da Bayer, destinado ao tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível às hormonas, que alcançou um novo marco na luta contra essa doença. O medicamento reduz o risco de morte em mais de 30% e, desde o seu lançamento, foi tratado em mais de 30.000 pacientes.

Pela sua estrutura química, a Darolutamida inibe o crescimento das células do câncer, bloqueando a atividade dos hormônios sexuais masculinos, como a testosterona. Este bloqueio de hormônios impede que as células cancerígenas cresçam e se multipliquem. Além disso, minimiza o risco de efeitos adversos causados por outros tratamentos da sua classe, tais como fadiga, risco de fraturas, quedas, desconforto na pele ou intolerância gástrica.

Três soluções, carregadas de tecnologia

Radioterapia de Haz de Prótons: a radioterapia de Haz de prótons é uma forma avançada de radioterapia que pode oferecer uma radiação mais precisa e direcionada ao tumor, minimizando o dano aos tecidos circundantes.

Cirurgia robótica assistida: a cirurgia robótica assistida, como a prostatectomia robótica, tornou-se mais comum para o tratamento do câncer de próstata. Ela pode oferecer resultados mais precisos e uma recuperação mais rápida em comparação com a cirurgia tradicional.

Marcadores genéticos: os avanços na compreensão dos marcadores genéticos específicos do câncer de próstata estão permitindo tratamentos mais personalizados. Isso pode incluir a identificação de terapias específicas baseadas no perfil genético do tumor.

Finalmente, é importante entender que o tratamento do câncer de próstata depende, em grande parte, da etapa, do grau do tumor e das características individuais de cada paciente. Cada caso deve ser avaliado por um time médico especializado para determinar o tratamento mais adequado.