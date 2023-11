As previsões desta segunda-feira (13) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries

O Ás de Copas

Mudanças importantes estão ocorrendo em nível profissional que o levarão ao sucesso. Prepare-se, estude o ambiente, planeje estratégias e verá que tudo correrá como você espera. Você está em um novo relacionamento que vai mexer com seu coração. Seu futuro emocional tomará outro rumo que fará com que você se sinta não apenas satisfeito, mas completamente realizado. Basta ter cuidado com seus medos, superá-los porque o que vem de agora se chama viver, sentir e amar.

Touro

O carro

Você terá muito trabalho pela frente esta semana, mas isso lhe deixará com muito boas recompensas financeiras. Não desanime por causa das energias negativas que estarão ao seu redor, você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem. Depende de você que sua vida profissional melhore e que suas finanças aumentem. Você vai a uma reunião e encontrará alguém que estará apaixonado por você. Permita que ele entre em sua vida, dê a si mesmo a oportunidade de conhecer essa pessoa e desfrutar da beleza do amor. Deixe o passado de lado e ouse.

Gêmeos

Cavaleiro de Copas

Aquele projeto que foi colocado em suas mãos há poucos dias já está dando os frutos que você esperava, mas é preciso se manter constante para que ele cresça ainda mais. Sua liderança guiará todo o processo com sucesso. A carta diz para você se preparar porque esta semana você conhecerá alguém que mudará sua vida, despertará sentimentos e será um turbilhão de paixões que serão desencadeadas e que o deixarão muito feliz. Mas será momentâneo, então aproveite enquanto durar porque será a sua preparação para algo definitivo que o universo reserva para você.

Câncer

O Cavaleiro de Ouro

Será uma semana de muito trabalho que lhe permitirá terminar muitas coisas que estava atrasada e você se organizará para que o que aconteceu não aconteça novamente com você. Você aprendeu com a experiência e isso faz de você uma pessoa melhor, não só para ajudar a si mesmo, mas também aos seus entes queridos. Você só precisa dar um passo para voltar aos trilhos. A carta é um chamado à responsabilidade e aos deveres em seu relacionamento. Lembre-se que o amor, além de ser um sentimento lindo, implica a disposição de trabalhar juntos para conseguir coisas, superar momentos difíceis e crescer como pessoa.

