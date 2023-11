A sorte está ao lado de 3 animais do horóscopo chinês pelo resto de 2023

Falta pouco para 2023 finalizar e alguns animais do horóscopo chinês podem encontrar a sorte até o fim desse período.

Confira quais são:

Dragão

Signos dos nascidos em 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012

A sorte está marcada no trabalho e nos projetos que podem trazer alguma renda. É hora de ser recompensado a altura e de aproveitar as oportunidades. Apenas lembre-se de buscar até o fim do ano as chances e ideias que podem ajudar a subir de nível. Será um período importante também para resolver algumas pendências.

Cavalo

Signo dos nascidos em 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A sorte agridoce de afastar o que já não serve e fazer limpezas profundas na vida será o foco no fim de 2023. Em pequenas ou grandes ações, comece a melhorar as energias e se afastar do que é negativo. Isso deixará espaço para novas oportunidades de trabalho, amor e finanças.

Porco

Signos dos nascidos em 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

A sorte para as finanças e oportunidades pode chegar com força até o fim de 2023. É hora de fechar acordos e chegar a bater em portas ou abri-las sem atraso, atento sempre a qualquer chance. Mantenha tudo organizado para que a energia flua. A sorte em sorteios também está relacionada.