7 cortes de cabelo bob perfeitos para renovar o seu visual e que rejuvenescem

O corte de cabelo bob ganhou todas as mulheres do mundo por ser versátil e muito confortável de usar.

E como se trata de uma cabeleira mais curta ou sem muita comprimento, é muito mais fácil de pentear e trabalhar o volume.

Então, se você decidir por uma mudança de visual para renovar sua imagem, o corte bob repete seu reinado em 2024 e entre suas versões mais solicitadas estarão o long bob, o clavicut e o short bob.

Bob longo

É ideal para aquelas mulheres que não querem abdicar do seu cabelo longo e desejam atualizar o seu visual. Falamos do long bob que rejuvenesce de forma poderosa o rosto das mulheres maduras. Um truque muito favorecedor consiste em desfiar as pontas para acabar com o efeito bloco e assim proporcionar muito mais movimento e frescor.

Bob retro

Inspirado nos anos 1960, o bob retrô é caracterizado por sua comprimento até a mandíbula e seu estilo desalinhado mas elegante. Esse corte oferece frescura e conforto sem abrir mão da sofisticação e estilo.

Inclusive não requer quase nenhum manutenção pois o tempo de secagem é menor e você pode deixar crescer vários centímetros para depois recortar, tornando-se assim uma opção prática para quem busca um look chique sem muito tempo de dedicação.

Pode ser usado ondulado ou enrolado que fica lindo, seco ao ar natural ou mais com secador, mais liso.

Bob clavicut

O bob clavicut chega até a altura da clavícula e é aliviado na área das pontas para criar movimento, em vez de cortes bob em bloco.

Assim, são conseguidas madeixas muito favorecedoras que permitem exibir um estilo fresco, versátil e dinâmico. Inclusive pode-se combinar facilmente com franja e é o corte para dar uma reviravolta ao seu cabelo longo sem arriscar demais.

Bob curto

Entre os cortes mais cool da temporada, destaca-se o short bob, que estiliza e moderniza o rosto de forma imediata, além de contribuir com estilo para qualquer look. Pode ser usado com ou sem franja. Mas se você optar por usar com franja, certifique-se de que ela não seja muito longa e que as camadas sejam longas e desfiadas para conseguir mais peso e movimento nos cabelos.

Blunt bob

O blunt bob volta esta temporada com força, pois tem a comprimento ideal e dá volume às mulheres com cabelo fino ou pouca densidade capilar que querem ganhar movimento e fugir do liso tabela no dia a dia.

Diferencia-se de outros bobes ao ter um degrau muito leve e um comprimento perfeito e elegante. É um corte atemporal e versátil na hora de pentear (com mais ou menos ondas).

Bob com camadas

O corte bob em camadas reduz o volume nos cabelos mais grossos ou encaracolados. E, embora o corte mantenha o comprimento do cabelo até a mandíbula, o que faz a diferença são as camadas adicionadas, criando um aspecto de cabelo com volume, cuidado e polido. É ideal para fugir dos cortes bob com base reta.

Bob italiano

Com um toque casual e muito elegante para todos os tipos de rostos, o italian bob é um corte que estiliza o rosto e chega à altura dos lábios. É de base reta e camadas leves texturizadas para dar mais movimento ao cabelo. Mantém-se e é facilmente manuseável, pois é projetado para dar um toque de styling e deixar secar ao ar. Trata-se de um corte ideal para o dia a dia e funciona muito bem tanto em faces ovaladas quanto angulares.