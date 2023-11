5 mechas e cores de cabelo modernas e rejuvenescedoras perfeitas para maiores de 40

Já está claro que um corte pode fazer a diferença e conseguir que seu rosto perca cerca de dez anos, mas também temos que apostar na cor. Existem esses tons de cabelo que complementam o visual de uma mulher, especialmente aquelas que já entraram nos 40 e que querem esse efeito antienvelhecimento. Com essas cores você pode conseguir:

Banho Dourado

O cabelo dourado é uma das melhores opções para dar muita luz e vida às suas feições, ainda mais se você tiver pele morena ou com tom quente. O tom brilhante realça os olhos e dá um glow único à pele, algo que favorece as mulheres com 40 anos que sofrem de pele seca ou opacidade.

O único que você deve buscar é um tom matizado, ou seja, não muito amarelado, pois isso poderia diminuir a elegância e naturalidade do seu look.

Ombre de castanhos

Por muito tempo, espalhou-se o mito de que os tons escuros envelhecem, mas a verdade é que você pode brincar com essas cores de cabelo usando a técnica certa para dar um ar sofisticado e fresco à sua aparência.

Cabelo de cobre

O ruivo, orientado para o cobre, é um acerto total. O que ele faz é um belo contraste com sua pele, deixando um aspecto saudável, ao mesmo tempo que dá uma reviravolta radical ao seu cabelo com um toque de verão.

Mechas Caramelo

A melhor maneira de dar uma reviravolta no seu cabelo castanho escuro, se você já estiver cansado dele, é adicionar mechas ou luzes caramelo. Eles rejuvenescem o rosto instantaneamente.

Baunilha

Como se fosse um bolo de baunilha, este suave e loiro tom toma conta do cabelo dando muito brilho ao rosto, suavizando as feições e rejuvenescendo ao máximo.

Cabelo bronzeado

É uma técnica de coloração que bronzeia pontos estratégicos do cabelo para que adquira maior dimensão e volume, finalizando o cabelo com um banho de brilho que o faz parecer ainda mais saudável e bonito.