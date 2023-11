5 cortes bob com franja que rejuvenescem e dão volume ao seu cabelo

Os cortes de cabelo em camadas para cabelos de comprimento médio estão a arrasar nos salões de beleza. Por quê? Porque lhes dão textura e movimento. E se adicionarmos também um franja? Isso multiplica o acabamento favorecedor, graças ao efeito deste elemento que enfeita as feições e realça o olhar.

Apresentamos-lhe estes 5 estilos modernos e com esse efeito antienvelhecimento que todas nós adoramos.

Franja shaggy bob

O shaggy bob é um dos cortes de cabelo bob em camadas mais na moda, que quase sempre é combinado com um franja em cortina, como esta. O resultado é um cabelo cheio de movimento e com muita textura que, além de ser muito favorecedor, tem fácil manutenção.

Franja bixie

O bixie é um tipo de corte de cabelo que incorpora a forma do pixie, daí as camadas. É um corte que fica ótimo com franja, longo e inteiro, se for para um rosto alongado, ou desfiado, leve e aberto, se for para um rosto com faces largas, como os arredondados ou quadrados.

Franja french bob

O bob francês pode ganhar um plus de movimento que combina muito bem com este estilo com algumas camadas estratégicas e sutis como estas. Acompanhe-o com um franjão leve ou semiaberto como neste look, e você terá um corte de tendência que é difícil de não sentir bem.

Franja desfiada choppy bob

O choppy bob é um bob escalado fresco e cheio de movimento construído a partir de mechas em forma de V que lhe dão um acabamento desfiado. É ideal para estilos modernos e descontraídos e fica ótimo com esse tipo de franja desfiada aberta.

Franja blunt bob

O blunt bob caracteriza-se pelo desfiado das pontas, embora também possa incorporar algumas camadas ocultas para dar volume, como neste caso, na zona dos meios. Combinado com este franja leve e translúcido, permite um estilo moderno e de tendência.