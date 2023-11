10 frases para ensinar aos seus filhos

Ao criar uma criança, não é apenas importante cuidar da sua saúde física, mas também da sua mente. Uma ótima forma de fortalecer a segunda é ensinando-lhes afirmações positivas para ter um filho feliz. Uma afirmação positiva não é mais do que uma frase curta e simples, mas cheia de otimismo que uma pessoa se repete ao longo do dia e pode abranger diversos aspectos de nossa vida diária.

“Os pequenos podem querer dizer as suas afirmações em silêncio para si próprios, visualizá-las, dizê-las em voz alta diante de um espelho ou até mesmo escrevê-las”, explicou a Dra. Marilou G. Tablang-Jimenez a Parents. ”A repetição regular pode incentivar o seu cérebro a tratá-las como fatos, acreditando que você pode fazer algo e criando uma mentalidade positiva que pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos”, disse ela.

Por isso, tais sentenças ajudam as crianças a melhorar sua capacidade de enfrentar desafios e viver vidas de sucesso. “Quando as crianças usam frases positivas sobre si mesmas, isso as ajuda a formar e fortalecer sua própria voz interior, que as acompanhará por toda a vida”, disse a terapeuta familiar Kelly Oriard. ”Dizer uma afirmação como ‘sou corajoso, sou amável’ e repeti-la pode se tornar rapidamente a realidade de uma criança”, destacou a especialista à revista.

Os pais que querem ensinar aos seus filhos a incorporar esta prática não só devem ensiná-los estas frases e dizê-las, também têm que modelá-la diante deles para que a incorporem.

Então, se você quiser incutir a seus filhos afirmações positivas para sua vida, mas não sabe por onde começar, reunimos 10 frases que você pode ensiná-los e que os farão se sentir empoderados, de acordo com Parents.

Você pode conseguir qualquer coisa se se esforçar. Sempre há algo bom em todas as situações. Você pode ser quem quiser ser. Você pode aprender algo novo todos os dias. Você pode criar o seu próprio destino. Você pode fazer uma diferença no mundo. Sempre há algo pelo qual agradecer. Você pode encontrar soluções para os problemas. Você pode ser feliz mesmo diante das dificuldades. Você pode ser uma pessoa melhor todos os dias.

De acordo com a revista, afirmações positivas e motivadoras inspiram as crianças a enfrentarem os desafios que encontram na vida. Duas dessas que você pode ensinar e dizer aos seus filhos são:

Posso fazer coisas difíceis

Grandes ideias me ocorrem

Frases sobre o amor e o carinho

“O amor é uma alegria que nunca acaba”. “O carinho é a chave para abrir o coração”. “O amor é o que torna a vida bela”. “O carinho é a única coisa que nunca se esgota”.

Frases positivas desta categoria permitem às crianças entrar em contato com os sentimentos de amor, carinho e estima que existem no seu mundo. Algumas frases que você pode ensinar a elas são:

Tenho pessoas que me amam e me respeitam.

Sou digno de amor

Se você quiser ajudar seu filho a desenvolver uma imagem corporal positiva num mundo onde somos hostilizados pela aparência desde crianças, você pode dizer-lhes estas duas frases para que compreendam que eles são perfeitos como são.

Sou bonito por dentro e por fora.

Não há ninguém melhor para ser do que eu mesmo.

Bom dia Tenha um bom dia! Tenha um dia maravilhoso! Espero que tenha um dia maravilhoso! Tenha um dia incrível!

Uma maneira de começar a manhã com o pé direito é citando afirmações matinais positivas como parte de uma rotina. Ao recitá-las, as crianças começam a esperar com entusiasmo por um bom dia. Duas delas são: “Hoje será um dia maravilhoso!” e “Vou fazer o meu melhor hoje!”.

Hoje será um grande dia

Hoje vou dar o meu melhor

“Respire fundo e relaxe.” “Faça algo que goste para acalmar a sua mente.” “Não se preocupe com coisas que não pode controlar.” “Concentre-se no presente.”

Se o seu filho tem ansiedade, usar afirmações positivas é uma forma de combater os sentimentos negativos que desencadeiam pensamentos ansiosos e melhorar o seu estado de espírito. Dois que você pode tentar são: “Você vai se sair bem na prova”. “Você é uma pessoa inteligente”.