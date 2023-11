0s 3 signos que recebem intuições com a Lua Nova em Escorpião

A Lua Nova em Escorpião de 13 de novembro de 2023 pode contribuir para que alguns signos se conectem com a verdade e mensagens da intuição.

Confira quais são:

Escorpião

É o momento de se reinventar bastante e compreender a verdade do seu destino e aquilo que o coloca em coragem, confiança e impulso para realizar coisas novas. A intuição se manifesta para afastar o mundo e o ajudar a assumir seu poder, bancando suas paixões, intensidade e atitudes com uma energia forte e ousada.

Sagitário

Momento de recarregar as baterias e cuidar do seu emocional. É o momento de pensar em tudo o que deseja, sonha e os próximos passos, mas com calma e sem ansiedade. Construa seu lar, projetos e ouça mais a intuição e o coração.

Capricórnio

O momento é de amizade e de proximidade com quem realmente acrescenta amor e sabedoria em sua vida. Novas pessoas também podem surgir. A intuição para compreender as intenções dos outros e ser mais justo é mais forte e o ajuda a ver não só a realidade, como também compreender o que é fazer a sua parte e aquilo que não é sua responsabilidade.

