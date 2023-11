Videoconferências ou encontros presenciais: estudo da Yale confirma a importância do contato direto

Durante o confinamento do COVID-19, plataformas como Zoom ou Meet emergiram como ferramentas fundamentais para a transição para o teletrabalho ou home office, desempenhando um papel crucial na transformação digital.

No entanto, pesquisas revelam que, apesar de ser uma preciosa aliada para a comunicação remota, a conexão a nível cerebral não é a mesma que é alcançada em um encontro presencial.

Um estudo recente da Universidade de Yale mostrou que as sinalizações neurais no cérebro diminuem significativamente durante uma chamada de vídeo.

De acordo com Joy Hirsch, autora principal do estudo, neste estudo foi descoberto que “os sistemas sociais do cérebro humano estão mais ativos durante encontros reais pessoalmente do que em Zoom. (...) Zoom parece ser um sistema de comunicação social empobrecido em comparação com as condições pessoais”.