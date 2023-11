Nem toda relação é tranquila e alguns signos precisam lutar bastante para superar os obstáculos e viver o amor com plenitude.

Confira quais são os signos que lutam para superar as armadilhas no amor:

Áries e Gêmeos

Ambos são independentes e apaixonados, mas devem encontrar equilíbrio para não se deixarem levar por impulsividades que os fazem cair em tentações ou colocar tudo a perder. Ambos conseguem lutar e superar esses obstáculos quando crescem e aprendem a priorizar o que é verdadeiro em suas vidas.

Virgem e Virgem

Ambos podem ser críticos e disputam pelo poder no relacionamento, se inquietando sempre sobre quem tem mais razão ou dá a última palavra. No entanto, eles podem aprender muito da compreensão quando se abrem e descobrem que nem sempre é agradável dormir com a razão, mas distante emocionalmente de quem ama.

Aquário e Peixes

Esse casal pode ser muito criativo, mas suas formas de demonstrar amor podem ser diferentes. Superando os inquietantes dramas e rancores que amargam após as diferenças, eles constroem uma conexão sincera. Com suas particularidades, enfrentam os desafios e aprendem a lidar melhor com as emoções para não desgastar o amor.

Confira mais:

Missão dos anjos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Missão dos anjos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Missão dos anjos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer