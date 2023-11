Unhas de donut glaceadas: a nova tendência em unhas usadas pelas mulheres de classe alta em 2023

Se você está entediado com as maneiras típicas de manter sua manicure, é hora de experimentar as unhas de donut glazeado, uma nova tendência em unhas que está aumentando em 2023 e até mesmo as famosas estão adotando.

Sua tradução seria como unhas glaceadas, que imitam o efeito dos donuts com este tipo de cobertura, pois o que se procura é alcançar uma semelhança ao açúcar glace, com brilho opaco e tom rosa ou branco, que é bom para unhas naturais, estilo amêndoa, ponta quadrada ou afiadas.

Unhas de donut glaceadas: alguns designs que você pode imitar

Rosa bebê clássica

Se você está apenas experimentando e não quer sair muito da sua zona de conforto, então vá para uma base lisa clássica. Apenas use um esmalte rosa brilhante e suas unhas parecerão sofisticadas, modernas e suas mãos parecerão mais jovens, ajudando-a a tirar anos de cima.

Você também pode usar unhas glaceadas com brilhos para dar não só elegância, mas também glamour e luxo à sua manicure. O glitter ou pinturas envernizadas são as suas melhores alternativas.

Com manicure francesa

Por outro lado, as unhas glazed donut podem ser combinadas com outros modelos mais tradicionais para reinventá-los com criatividade e estilo. Por exemplo, uma manicure francesa, que é uma das mais elegantes e sofisticadas, mas que às vezes pode ser um pouco entediante.

Neste caso, o que você deve fazer é aplicar uma base brilhante e nas pontas adicionar um esmalte nacarado e brilhante fazendo a forma horizontal que todos conhecemos, ficará chique.

Com pedraria

Se quiser atrair ainda mais as atenções, podemos arriscar com aplicações charmosas como brilhantes ou pedrarias. Neste caso, que sejam pequenos toques em no máximo duas unhas e o resto, sob a base glaceada que adoramos.