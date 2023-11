Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Você é forte, mas a personalidade dura às vezes é difícil de suportar para alguns. O amor deve entrar em seu coração e para isso você deve sair dos conflitos. Não pressione ninguém e siga seu caminho com mais tranquilidade.

Virgem

Alguém precisa de você e é hora de ser grato. Sua bondade e generosidade não têm limites e devem ser direcionadas para quem merece.

Libra

A beleza da vida não está no físico, mas no coração. Busque o amor do fundo do seu ser e preencha o seu entorno com muita bondade e compatibilidade. Você está protegido, mas deve ser mais cauteloso com quem mantém na vida.

Escorpião

Você é a força e o pilar para seguir em frente. Se você recusar, ninguém fará isso e terá a mesma influência positiva que é desempenhada por sua personalidade. Determinação e firmeza para que todos alcancem a harmonia e você tenha paz de espírito.

