Mechas Espiga: mechas naturais que são o maior segredo das famosas para disfarçar os cabelos cinzas

O tempo de esconder os tons cinzas do cabelo a toda velocidade e fingir que eles não existem acabou. Hoje, eles são motivo de aproveitamento e, em vez de escolher a escravidão de um tingimento, que obriga a ir ao cabeleireiro pelo menos uma vez por mês, as mulheres que veem surgir seus primeiros fios brancos os disfarçam de forma natural através de mechas espigadas.

Mechas para ficar livre dos cabelos grisalhos

As mechas espigas ou "herringbone highlights" são um tipo de mechas feitas com cor para disfarçar os cabelos grisalhos. Consiste em sobrepor diferentes tonalidades de forma escalonada para obter um resultado natural e difuso que consiga integrar os cabelos grisalhos.

Para alcançar isso, as mechas são feitas em um padrão em forma de espiga, com seções finas do cabelo que permitem criar nuances para disfarçar bem os cabelos grisalhos. Quanto a cor, combinam-se tons semelhantes ou um par de tons mais claros do que a cor de base original. Por isso, as mechas se integram muito bem ao cabelo, dando um acabamento mais natural. A ideia é criar uma única cor personalizada que evite o forte uso de tintura tradicional.

Mechas espigas para cabelos com fios grisalhos

Meches de castanho e mel: é ideal para aplicar reflexos em tom de mel que conseguem um acabamento natural e fazem com que os cabelos grisalhos fiquem em segundo plano. Sendo uma tonalidade loira próxima à base, o resultado é muito bonito.

Mechas de espiga platinada: é uma tonalidade ideal para aproveitar o padrão de espiga e criar diferentes nuances claras que se integram perfeitamente com os fios brancos, tornando-os invisíveis.

Mechas de cinza loiro: nos cabelos castanhos claros ou loiros escuros, é possível brincar com tons de cinza que disfarçam perfeitamente as canas.

"A vida é muito curta para não fazer o que amamos."