Lipoaspiração: especialista alerta sobre quando é realmente indicado fazer a cirurgia estética

Cirurgião plástico explica quando é realmente indicado fazer uma lipoaspiração e quais as contraindicações

Nesta semana a morte da influenciadora digital Luana Andrade, de 29 anos, que era assistente de palco do programa “Domingo Legal” e ex-participante do reality “Power Couple”, voltou as atenções para um tema sempre polêmico: lipoaspiração. A jovem passava por um procedimento nos joelhos, quando sofreu uma série de paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Nas redes sociais, muita gente passou a discutir sobre a real necessidade das cirurgias estéticas e seus riscos.

O cirurgião plástico Guilherme Bersou, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), elaborou uma lista para esclarecer em quais casos é realmente indicado fazer uma lipoaspiração, quais as contraindicações e quais os cuidados que devem ser tomados.

Influenciadora Luana Andrade, de 29 anos, morreu após complicações durante uma lipoaspiração (wellington/Reprodução)

Confira abaixo os mitos e verdades sobre lipoaspiração:

É um método para perda de peso

Mito.

Segundo o médico, a lipoaspiração deve ser feita em pacientes que já possuem uma mudança comportamental. Os melhores resultados são naquelas pacientes que se alimentam bem, fazem exercícios regularmente, mas que possuem gorduras localizadas que não saem de jeito nenhum.

“Quem está fora do peso, deve, primeiramente, focar em melhorar os hábitos, emagrecer de uma maneira saudável e se preparar para a cirurgia no futuro”, destacou o cirurgião plástico.

Lipoaspiração diminui a celulite

Mito.

Bersou diz que a lipoaspiração por si só não vai resolver sua celulite. Para começar, não se realiza o procedimento nas áreas em que ela mais aparece, que é na nádega.

“A lipoaspiração serve para retirar gordura localizada de certas regiões e não para tratar a celulite.Porém, se a paciente que apresenta celulite aproveitar o embalo da cirurgia e passar a comer melhor e fazer exercícios regularmente, a celulite dela irá melhorar. Hoje também temos tecnologias que podemos usar na cirurgia para ajudar no tratamento da celulite”, explica.

Lipoaspiração é uma coisa e lipoescultura é outra

Verdade.

O médico explica que a palavra lipoaspiração significa apenas retirar a gordura. “Já a lipoescultura, além de retirar a gordura, reposiciona esse material, que seria jogado fora, em outras áreas do corpo, como: glúteos, mamas e grupos musculares. A lipoescultura foi a evolução da lipoaspiração”, diz.

Lipoaspiração tem resultados permanentes

Verdade.

“Desde que a paciente faça a parte dela, isso ocorrerá. Manter o peso, comer bem e fazer exercícios regularmente são as chaves do sucesso da cirurgia”, afirma Bersou.

Lipoaspiração NÃO é isenta de riscos

Verdade.

“Nenhuma cirurgia ou procedimento é isento de risco, por isso, devemos selecionar bem os pacientes submetidos a esse procedimento. Operar pacientes que não se encaixam no perfil da cirurgia aumenta os riscos. Por exemplo, operar uma paciente que está fora do peso ou com exames alterados. Essa paciente certamente está inflamada, o que pode gerar problemas. O ideal é prepararmos muito bem nossas pacientes, para que elas cheguem com a parte clínica muito bem condicionada. Aí, o risco da cirurgia se torna muito baixo”, ressalta o especialista.

Lipoaspiração é indicada para pessoas obesas

Mito.

“Não devemos realizar a cirurgia em pacientes com excesso de peso. Ela deve primeiro emagrecer e depois realizar a cirurgia”, diz.

Drenagem linfática é fundamental após a lipoaspiração

Verdade.

“Hoje não falamos mais somente em drenagem, mas sim numa reabilitação pós-operatória. O uso de novas tecnologias, principalmente para retração de pele, tornaram obrigatória a reabilitação pós cirúrgica feita por uma fisioterapeuta especializada”, destacou o médico.

É possível fazer lipo em várias regiões do corpo ao mesmo tempo

Verdade.

“Na minha concepção, temos que olhar o corpo em 360 graus. Não adianta aspirar somente uma área. Acaba ficando desarmônico. Por isso, é melhor você preparar melhor a paciente, e fazer a aspiração da gordura de uma maneira global”, diz Bersou.

Lipoaspiração pode ser combinada com outras cirurgias

Verdade.

“Desde que a paciente esteja bem-preparada, ela pode realizar, sim, outros procedimentos. É muito comum aproveitar e já mexer em outras áreas, como a mama, por exemplo. Dá para realizar, mas temos que ser bem criteriosos na indicação. Nem todas as pacientes estarão aptas para realizar um conjunto de operações. A segurança deve vir sempre em primeiro lugar.”

Lipo HD melhora o contorno corporal mesmo em pacientes acima do peso

Verdade.

“Apesar de não ser a melhor indicação, algumas pacientes com sobrepeso discreto, se beneficiam da cirurgia. Essa não é a melhor paciente para operarmos, visto que o resultado pode ficar abaixo do esperado. Por isso, bato muito na tecla do preparo pré-cirúrgico: comer bem e exercícios físicos”, explica o cirurgião plástico.

Todos podem realizar a Lipoaspiração de Alta Definição

Mito.

“Só devemos indicar a lipoaspiração de alta definição naquelas pacientes que combinam com o procedimento. Não adianta fazer uma marcação mais definida numa paciente que não combina com aquilo. Por exemplo, operar uma paciente sedentária que não pratica esportes e dar um abdômen com definição para ela. Vai parecer estranho, não fica harmônico. O ideal é realizar esse procedimento nas pacientes que já têm esse hábito, mas que, por alguma razão, não têm um abdômen definido, por exemplo”, ressaltou.

Lipo LAD no abdômen pode ser associada à abdominoplastia

Verdade.

“Hoje conseguimos realizar marcações mais suaves nas abdominoplastias. Antigamente, deixávamos o abdômen de uma maneira mais plana. Hoje, com os conceitos da lipoaspiração com definição, utilizamos esses conceitos também nas abdominoplastias, porém não podemos realizar marcações agressivas. Elas devem ser mais suaves, devido à vascularização da região.”

Primeiros 30 dias de recuperação são decisivos para o resultado final da Lipo HD

Verdade.

“O uso correto das malhas, o compromisso com reabilitação pós-operatória, alimentação e outros cuidados são fundamentais no processo. Hoje, temos protocolos específicos para essa cirurgia que ajudam numa melhor recuperação e resultado final”, concluiu Bersou.