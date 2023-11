6 alimentos que ajudam a prevenir resfriados

A variação constante de temperatura provocam situações desafiadoras para a saúde. Felizmente, há maneiras naturais de prevenir resfriados e fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender contra eventuais bactérias e vírus. Veja os alimentos que podem ajudá-lo a manter a imunidade em dia!

Peixe

Getty Images

Odiado por muitos e querido por outros, o peixe é por excelência um dos alimentos mais recomendados pelos nutricionistas, sendo uma importante fonte de ômega 3, minerais (iodo, zinco, selênio, fósforo), proteínas e vitaminas do grupo A, B e D.

Seus componentes não só melhoram a textura e elasticidade da pele, mas também protegem o sistema imunológico, prevenindo resfriados nos dias gelados de inverno.

Folhas verdes

Considerados a fonte da eterna juventude, os vegetais verdes são os melhores aliados de quem sofre de alergias, gripes, irritações nasais e oculares, principalmente nos dias em que as temperaturas começam a cair. Isso porque possuem alta dose de clorofila, vitaminas A, B, C, E, K, ácido fólico, fibras e minerais. Um reforço nutricional completo!

Abóbora

Embora a época do Halloween já tenha passado, a abóbora continua mais presente do que nunca no resto do ano. Suas propriedades ajudam a baixar a pressão arterial, prevenir cálculos renais e fornecer enzimas e alfa-hidroxiácidos (AHA) ao organismo, o que fortalece o sistema de defesa do organismo. Como se não bastasse, seu consumo também é uma injeção de magnésio, potássio e vitaminas A, C e E.

Nozes e legumes

Getty Images

Como durante o inverno perdemos calor corporal, a ingestão de alimentos com alto teor calórico é extremamente necessária. Quer você experimente o delicioso smoothie pós-treino de Michele Salas, rico em proteínas e potássio, ou integre legumes e nozes em sua dieta, dizer sim a esses grupos de alimentos é obrigatório!

Cebola, alho e gengibre

Suas propriedades apoiam o sistema imunológico, prevenindo e curando resfriados. Não é recomendado tomar shots com base nesses ingredientes à toa! Se você não é fã de seu sabor máximo, recomendamos incorporar cebola em suas saladas e sopas, e alho e gengibre em seus sucos matinais com cenoura e laranja.

Ervas aromáticas

Infusões de ervas como alecrim, orégano, manjericão, erva-doce e tomilho serão um remédio natural para tratar sintomas como dor de garganta e dor de cabeça. Além disso, se aumentar o consumo destas bebidas durante o inverno, também poderá aumentar as suas defesas e sentir-se com o máximo de energia.

Por fim, não se esqueça que todos esses alimentos que ajudam a prevenir resfriados são apenas parte do quebra-cabeça para ter saúde na estação fria, pois o consumo de líquidos suficientes, a atividade física e o descanso também são uma peça importante para alcançar um bem-estar integral.

Fonte: Glamour Mx

