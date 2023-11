5 cortes de cabelo curto que serão tendência e que favorecem sua imagem

Se você quiser terminar o ano com uma mudança de visual ousada, chique e sofisticada, nada melhor do que um corte de cabelo curto e aqui mostramos os que estarão na moda.

Do estilo andrógino a outros muito mais sofisticados e glamorosos, serão a diretriz para alcançar uma renovação que nos permita cumprir nossos propósitos para o novo ano.

Corte mixie

Trata-se de um corte de cabelo inspirado no mullet dos anos 70, que é mais longo em cima e deixa as laterais crescidas e o franjão dos lados. É um estilo perfeito para alongar o rosto e definir o pescoço.

Corte borboleta

Este corte de cabelo destaca-se por um efeito desnivelado que procura replicar as asas de uma borboleta no ar. Portanto, é perfeito para tirar volume e peso do cabelo. Além disso, adapta-se ao seu cabelo. Se você gosta de franjas ou cortinas, o corte mariposa também conta com seu próprio estilo de baby bangs que ajudarão a enquadrar o seu rosto.

Corte menino (boy cut)

O objetivo do corte boy cut é experimentar nosso lado mais ousado e esquecer o 'o que dirão', para ter um visual muito fresco e extremamente curto. Não está completamente raspado, mas é curto o suficiente para se pentear de forma andrógina.

Corte de cabelo shaggy

No corte shaggy, as camadas curtas e longas misturam-se para dar uma aparência muito mais fluida e de movimento ao cabelo.

Garçón

O corte garçón caracteriza-se por ser uma combinação entre um pixie e um mullet, perfeito para pentear o cabelo para o lado, para trás ou deixando alguns cachos soltos na parte de cima.