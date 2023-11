3 cortes de cabelo que melhoram nossa imagem e rejuvenescem: o antes e depois deixa isso claro

Um corte de cabelo adequado ao seu rosto pode ser a melhor escolha para nos dar uma mudança moderna e muito elegante.

Ante tanta tendência, a melhor coisa a fazer é marcar uma consulta com o estilista e que ele avalie qual é o seu tipo de rosto e qual o estilo que melhor se adequa a você para que não haja erros.

LEIA TAMBÉM: Mechas Espiga: mechas naturais que são o maior segredo das famosas para disfarçar os cabelos cinzas

Então é preciso se preparar desde já para esse mudança de visual que você quer usar nas festas de Natal e Ano Novo e por isso, apresentamos esses 3 estilos de tendência:

Bob e cortina de franja

Neste caso, foi passado de uma meia trança reta para um bob curto assimétrico, cheio de volume e um franja cortina que se fundiu com todo o cabelo.

Long bob

Frescura e modernidade se unem neste corte de cabelo long bob de estilo shag que se perfila com camadas agrupadas, volume na coroa e um suave desfiado. O franjeado neste caso soma um plus e ajuda a equilibrar as feições. Desta forma, passou-se de uma longa e sem muita forma para uma com muito estilo e personalidade.

Bob assimétrico e com volume extra

Aqui temos um claro exemplo de um bob reto que foi perdendo a forma e foi revitalizado com um corte bob assimétrico. Caracteriza-se por ser mais curto na parte de trás do pescoço e mais longo na frente, o que ajuda a estilizar o pescoço e também adiciona volume, tanto nos lados como na raiz. A diferença é tão grande que parece outra pessoa.